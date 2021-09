'Traditioneel Brits kerstdiner in gevaar door hoge gasprijs'

De sluiting van twee fabrieken van kunstmestbedrijf CF Industries brengt de kweek van kalkoenen in gevaar.

De hoge gasprijs in Europa bedreigt nu ook het traditionele Britse kerstmaal: de kalkoen. Eerder deze week raakte bekend dat het kunstmestbedrijf CF Industries zijn twee fabrieken in het Verenigd Koninkrijk tijdelijk heeft gesloten door de hoge gasprijzen. Die beslissing brengt nu ook de kweek van kalkoenen in gevaar, waarschuwt de grootste Britse kalkoenleverancier aan Sky News.

Ranjit Singh Boparan, eigenaar van Bernard Matthews en 2 Sisters Food Group, zegt dat deze beslissing, in combinatie met het nijpend tekort aan arbeidskrachten, een effect zal hebben op de bevoorrading voor kerstmis.

CO2, een nevenproduct van de kunstmestproductie, is belangrijk bij het slachten en koelen van gevogelte.

CO2 is een belangrijk nevenproduct van het kunstmestbedrijf en die CO2 is dan weer belangrijk bij het slachten en het koelen van gevogelte. "We zijn nu op minder dan honderd dagen van kerst en onze bedrijven werken harder dan ooit om de bevoorrading te verzekeren", aldus Boparan. De zakenman klaagt al maanden over een tekort aan arbeiders - hij zoekt zo'n duizend personeelsleden - en daar komt nu het CO2-tekort bovenop. "Dit brengt ons op een breekpunt", klinkt het.

Varkens- en rundvlees

Het probleem stelt zich volgens hem ook voor andere teelten, zoals die van varkensvlees en rundsvlees. De Britse staatssecretaris van Industrie Kwasi Kwarteng had zaterdag een ontmoeting met een aantal zakenlui over het CO2-tekort. Achteraf tweette de minister dat er geen reden is tot bezorgdheid.