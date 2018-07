Trappisten verkopen eerste eigen bierpakket

De Internationale Vereniging Trappist groepeert 20 trappistenabdijen, waarvan er 14 bier brouwen . Het merendeel van die 14, zes, komt uit België . Het gaat om Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren. Daarnaast zijn er trappistenbrouwers in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

Het gaat om de Authentic Trappist Box die bedoeld is om de vereniging en haar werk voor de bescherming van de oorsprongbenaming in de kijker te plaatsen. De box, een houten kistje, bevat acht bieren: vijf Belgische (Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren), twee Nederlandse (La Trappe en Zundert) en het Amerikaanse Spencer.

Voor Westvleteren is het de eerste keer sinds 2012 dat het befaamde bier buiten de abdij wordt verkocht. Toen bracht de abdij op beperkte schaal en eenmalig flesjes aan de man in de VS, om de renovatie van de abdij te financieren. Een jaar eerder gebeurde hetzelfde bij ons, via Colruyt.

De Authentic Trappist Box bevat ook een brochure en kost 59 euro. De doos wordt enkel verkocht via enkele abdijen en bijbehorende cafés in België en Nederland. De oplage is beperkt tot 1.000 stuks. Mogelijk komen daar nog exemplaren bij. 'Voorlopig is de verkoop eenmalig. De actie wordt na afloop geëvalueerd', valt te horen in de brouwerij van Westmalle. Het vlakbij gelegen café Trappisten wacht nog op de levering van de eerste boxen. 'Er is aardig wat belangstelling voor. De eerste reservaties zijn binnen.'