Turkse boerenzoon wacht miljarden op Wall Street

Pepsi

In elk geval zal Ulukaya zich, als de beursgang een feit wordt, als hoofdaandeelhouder op papier miljardair kunnen noemen en misschien ook in werkelijkheid, als hij zelf aandelen verkoopt. Dat is nog niet zeker. Tot nu hield hij vast aan de onafhankelijkheid van het bedrijf. Zo verwierp hij in 2016 een bod van de drankengigant PepsiCo. Hij verkocht wel een minderheidsbelang aan de private-equitygroep TPG, die intussen plaats ruimde voor het pensioenfonds Healthcare of Ontario Pension Plan.

Chobani is gespecialiseerd in Griekse yoghurt, maar produceert ook havermelk, koffiemelk en drankjes zoals kant-en-klare koffie. Het bedrijf werd opgericht in 2005, produceert in de VS en Australië en is goed voor een omzet van zo'n 2 miljard dollar. In 2016 haalde Ulukaya het nieuws met een opmerkelijke belofte: de zowat 2.000 werknemers van toen zouden tot 10 procent van het bedrijf krijgen bij een verkoop of een beursgang.