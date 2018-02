Turkse moeder van Godiva moet schulden herschikken

Yildiz, de Turkse eigenaar van de iconische pralineketen Godiva, moet zijn schulden zien te herschikken om verder te kunnen groeien.

Yildiz, de Turkse voedingsgigant rond miljardair Murat Ülker die tien jaar terug de controle nam over Godiva, is volgens het persagentschap Bloomberg met een tiental banken aan het onderhandelen om zijn schulden te herfinancieren.

De voorbije jaren was Yildiz stevig aan het shoppen in snoepland. De groep kocht niet alleen Godiva, maar slokte ook het Britse United Biscuits (bekend van de Sultana- en de Verkade-koekjes) op, net als de Amerikaanse snoepfabrikant DeMet's. Yildiz bracht die merknamen onder in een aparte groep, Pladis.

Dankzij die overnames groeide Yildiz uit tot het derde grootste snoepgoedconglomeraat ter wereld, met een omzet van omgerekend 8,2 miljard euro en 56.000 werknemers wereldwijd.

Overnamehonger

Maar voor die veroveringstocht moest Yildiz wel veel schulden aangaan. Eind september, na het afsluiten van het derde kwartaal, had de groep nog voor 1,2 miljard euro aan schulden op de balans staan. Het is over de financiering van die uitstaande leningen dat de holding nu volop aan het onderhandelen is met zijn banken.

Wat die gesprekken er wellicht niet makkelijker op maakt, is dat Yildiz-eigenaar Murat Ülker ervan wordt beticht dat hij de mislukte Turkse staatsgreep van de zomer van 2016 mee financierde. Ülker heeft die aantijgingen steeds ontkend.

Kwart hogere omzet

Wat de onderhandelingen precies betekenen voor de beursplannen die Yildiz koestert voor Godiva, is niet duidelijk. Afgelopen zomer liet de top van Yildiz verstaan dat niet alleen dochter Pladis, maar ook Godiva apart naar de beurs wil brengen. De opbrengsten van die beursgang zouden moeten dienen om de verdere expansie van de chocolatier te financieren.

Volgens de laatst beschikbare cijfers was Godiva Belgium, waarin ook de activeiten in Hongkong, Japan, Frankrijk en het VK werden ondergebracht, in 2016 goed voor een omzet van 491,3 miljoen euro. Dat is ruim een kwart meer dan wat de groep een jaar eerder kon voorleggen. Tegelijk kon de groep een verlies van dik 43 miljoen euro ombuigen in een winst van 3,95 miljoen euro.