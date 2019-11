Twee dagen staking bij Mondelez in Mechelen

'Al twee jaar lang onderhandelen we vruchteloos over enkele cao's, met name over werkbaar werk en de transformatie van de onderneming', zeggen de vakbondssecretarissen Theo Van Malderen (ACV Puls) en Diana Minten (BBTK). 'We maken hier nu een chantage mee die ongezien is in de geschiedenis van het sociaal overleg in ons land.'