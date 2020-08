Twintig extra coronabesmettingen bij Westvlees

Vleesverwerker Westvlees zette vorige week woensdag alle 225 medewerkers van zijn snijafdeling in quarantaine nadat er daar een corona-uitbraak was vastgesteld. Toen bleken 74 mensen, verdeeld over de snijafdeling en de verpakkingstak positief te testen op het virus.

Dat blijkt dus wel het geval. Van de 557 mensen die de voorbije week preventief werden getest, blijken 20 mensen positief. 'Het gaat om individuele gevallen, gespreid over verschillende afdelingen', geeft productmanager Manuel Goderis mee. Alle besmette personen stellen het goed, geen enkele werknemer werd opgenomen in het ziekenhuis. De voorzorgsmaatregelen die Westvlees heeft genomen, blijven van kracht.

Personeel in quarantaine

Goderis is van mening dat die maatregelen hun vruchten lijken af te werpen. 'Het probleem zat vooral in de snijafdeling. De andere afdelingen hebben geen significant probleem. De positief geteste mensen zijn in quarantaine geplaatst. Omdat hun naaste collega's negatief testten, beschouwen we dit toch eerder als groen licht. Op 557 mensen gaat het om een relatief laag aantal besmettingen.'