Uber koopt alcoholbezorger voor 1 miljard

Uber lijft Drizly in, een Amerikaanse bezorger van alcohol aan huis. Zo versterkt het bedrijf alweer zijn Uber Eats-tak, in de hoop het verlies van zijn originele activiteiten - taxi's aanbieden - te compenseren.

Het techbedrijf Uber slaat zijn tweede grootste slag na de overname van Postmates afgelopen zomer. Voor 1,1 miljard dollar - bijna volledig gefinancierd met aandelen - neemt het Drizly over, een start-up die alcohol aan huis bezorgt.

Drizly werd opgericht in 2012 in Boston en is intussen de marktleider in de VS voor alcohol-aan-huis. Corona maakte van 2020 een doorbraakjaar voor het bedrijfje, dat lokale winkels verbindt met klanten in meer dan 1.400 Amerikaanse steden. In mei, rond het hoogtepunt van de lockdowns in de VS, lag de verkoop 400 procent hoger. Consumenten bestelden zowel vaker als kochten meer per bestelling, meldde Drizly toen.

Waar je ook heen wilt en wat je ook nodig hebt, ons doel is het leven van mensen een beetje makkelijker te maken. Dara Khosrowshahi CEO Uber

Niet langer zuiver taxidienst

Drizly zal een onderdeel worden van de Uber Eats-app, het bezorgplatform van Uber dat sterk groeide in 2020. De coronacrisis maakte van Uber in de eerste plaats een maaltijdkoerier, en - nu iedereen toch thuiszit - niet langer een taxidienst. De overname van Drizly moet helpen die tak uit te breiden en te verstevigen, net zoals dat in juli al gebeurde met de overname van Postmates voor 2,7 miljard dollar, een deal die ook het Belgische Sofina een aardige stuiver opleverde.