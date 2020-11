Unilever gaat voor veelvoud van plantaardig aanbod

In 2018 nam de voedingsreus Unilever het Nederlandse De Vegetarische Slager over.

De voedingsgigant Unilever wil binnen vijf tot zeven jaar zeker 1 miljard euro omzet halen uit de verkoop van plantaardige en vegetarische producten.

Een miljard mensen in de wereld heeft honger, terwijl twee miljard mensen zwaarlijvig of obees zijn. Een derde van al het geproduceerde voedsel wordt weggegooid. En de dierlijke landbouw is na de fossiele brandstoffen de grootste veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen en een belangrijke oorzaak van ontbossing, water- en luchtvervuiling en biodiversiteitsverlies. Met die cijfers wijst Unilever, het Britse voedingsconcern, op de urgentie van een 'voedselrevolutie'. 'En met een dagelijks bereik van 2,5 miljard klanten in 190 landen, hebben wij een rol te spelen', zegt het bedrijf.

x5 omzet Tegen 2027 wil Unilever jaarlijks 1 miljard euro omzet halen voor de plantaardige divisie. Dat is een vervijfvoudiging tegenover vandaag.

Om bij te dragen aan 'gezondere eetgewoonten en milieubewustere opties', wil Unilever de komende vijf tot zeven jaar maximaal inzetten op plantaardige alternatieven voor vlees- of zuivelproducten. Het bedrijf timmert al langer aan een duurzamer imago, bijvoorbeeld met de overname van het Nederlandse bedrijf De Vegetarische Slager eind 2018. Na die overname introduceerde Unilever de vleesvrije 'gehacktballen' en 'kipctuckjes' of de visvrije 'tonyn' in meer dan 30 landen.

Ten laatste tegen 2027 wil Unilever - dat in 2019 52 miljard euro omzet draaide - jaarlijks voor 1 miljard euro aan plantaardige producten verkopen. Dat is volgens directeur voeding Hanneke Faber een vervijfvoudiging tegenover vandaag. In een persbericht schetst het bedrijf ook de groei van de markt van plantaardige alternatieven: jaarlijks zo'n 15 procent. Tegen 2027 wordt de markt op meer dan 35 miljard dollar (29,5 miljard euro) geschat.

Veganistische mayonaise

'De Vegetarische Slager wordt belangrijk om een deel van onze doelstelling te bereiken', zegt Griet Demasure, de marketingmanager van Unilever Food in België. 'Maar het portfolio gaat breder dan dat. Dit jaar lanceerde Unilever Hellmann's veganistische mayonaise in België, vorig jaar het eerste veganistische Magnum-ijs en een zuivelvrije variant van Ben & Jerry's.'

Vorig jaar investeerde Unilever, dat ook Lipton-drank, Knorr-kookproducten en Ben&Jerry's-ijs maakt, 85 miljoen euro in 'The Hive', een voedselinnovatiecentrum van de Wageningen Universiteit, dat onderzoek doet naar plantaardige ingrediënten, vleesalternatieven en duurzame voedselverpakkingen.