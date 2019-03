Unilever sluit Lipton-fabriek in Brussel

De consumentengoederengigant Unilever centraliseert zijn theeproductie op het Europese vasteland in Polen. Het kind van de rekening is de Lipton-fabriek in de Brusselse gemeente Vorst. Daar staan 126 banen op de helling.

Unilever maakte de intentie tot sluiting van de fabriek donderdag bekend. De Brits-Nederlandse groep gaat al haar theeproductie op het Europese vasteland hergroeperen. Het bedrijf wil zo zijn concurrentiepositie verstevigen en zich aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.

De fabriek in Vorst moet daarom dicht. Daarbij staan 126 jobs op de helling. De productie wordt gecentraliseerd in de fabriek in het Poolse Katowice.