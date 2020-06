Unilever zet CO2-label op 70.000 producten

Hoe klimaat(on)vriendelijk is uw blikje ice tea van Lipton of uw Rexona-deodorant? Wie zich dat weleens afvraagt, wordt door fabrikant Unilever op zijn wenken bediend. Op alle 70.000 producten gaat het Brits-Nederlandse concern weergeven hoeveel broeikasgas in de atmosfeer kwam bij de productie en het transport.

De labels maken deel uit van een ambitieus plan om tegen 2039 tot een volledig emissievrije productie te komen. Unilever belooft een miljard euro te investeren in een nieuw Climate & Nature Fund, dat zal investeren in projecten om 'de gezondheid van de planeet te beschermen en verbeteren'.

Unilever, het bedrijf achter honderden bekende merken zoals Axe, Ben & Jerry's, Bertolli, Dove, Knorr en Sun, beloofde in 2010 dat het zijn CO2-emissies tegen 2030 halveert. Sinds 2016 is de uitstoot door het concern aan het dalen. Dat levert het bedrijf een hoge score op in een ranglijst van de klimaat-ngo CDP (Carbon Disclosure project). Concurrenten Kraft Heinz en Procter & Gamble doen het in die ranglijst veel slechter.