Unilever zoekt koper voor kwakkelend Lipton

Het levensmiddelenconcern Unilever overweegt zijn theedivisie van de hand te doen na jaren van zwakke consumptie.

Unilever is al decennia een wereldspeler in het theelandschap. Het concern werd er actief door in 1971 het bekende theemerk Lipton over te nemen, dat was opgericht door een jonge Schotse ondernemer. Dertien jaar later, in 1984, reeg Unilever ook de grootste theeproducent ter wereld, het Britse Brooke Bond, aan zijn scalp, waardoor het concern in een klap het nummer een werd in de theesector.

270.000 Theeproductie Lipton produceert per minuut voldoende thee om 270.000 kopjes thee te zetten.

Maar de jongste jaren staat het verbruik van zwarte thee zowel in de VS als in Europa zwaar onder druk. Alleen in India en het Midden-Oosten is er nog sprake van groei. Steeds meer consumenten ruilen zwarte thee, die de hoofdmoot uitmaakt van Lipton, in voor koffie, water of verfijndere theesmaken. Unilevers theedivisie staat voor 3 miljard euro omzet per jaar. Lipton produceert per minuut voldoende thee om 270.000 kopjes thee te zetten. Maar de verkoop van zwarte thee viel vorig jaar terug.

Overnames

Unilever heeft de afgelopen jaren geprobeerd het tij te keren door de lancering van andere types thee (groene thee, kruidenthee), door meer in te zetten op duurdere theemerken en door enkele overnames. Zo nam de voedingsgigant de Britse kruidentheeproducent Pukka Herbs over en het Australische theebedrijf T2. Verder kocht Unilever ook Tazo Tea van Starbucks. In Europa werd de productie vorig jaar meer gecentraliseerd. Dat leidde tot de sluiting van de Lipton-fabriek in Vorst. Daarbij verdwenen 126 jobs.

Verschillende opties