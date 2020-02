United Airlines verslikt zich in Lotus-speculoos

Het nieuws sloeg in als een bom bij de culinair gezinde Amerikaanse reizigers. Op sociale media varieerden de reacties van nostalgisch gemijmer - 'Ze zijn zoet, maar niet te zoet. Kruimelig, maar niet te kruimelig. En ze passen perfect bij een kop slechte vliegtuigkoffie'- tot triest en verontwaardigd: 'Dit is krankzinnig! Beenruimte is handig, maar speculoosjes zijn onontbeerlijk'.

Tijdelijke versnaperingsrotatie

De ophef was zo groot dat United zich genoodzaakt zag zijn klanten gerust te stellen. Het liet weten dat het speculoosdeficit slechts tijdelijk is en deel uitmaakt van een 'versnaperingsrotatie'. Vanaf mei zitten de Biscoffs - de Amerikaanse naam voor de speculoosjes, een samentrekking van biscuits with coffee - weer in het assortiment.