VPK-familie investeert in Gentse brouwerij

Jean-Paul Macharis van de kartonproducent VPK en Alain De Laet - de man achter Delirium Tremens – stappen mee in de opstart van een nieuwe microbrouwerij.

In de lente van 2020 zullen de eerste bieren uit de brouwketels van de Gentse brouwerij ‘t Haeseveld vloeien. De brouwerij komt in de gebouwen van een oude bloemisterij waar de familie De Gusseme een horecazaak uitbaat. De rest van de site staat al meer dan 20 jaar te verkommeren. De familie heeft nu de handen in elkaar geslagen met twee ondernemers om de site een nieuwe bestemming te geven.

Jean-Paul Macharis, Alain De Laet en Hans De Gusseme steken geld in het project waarmee een budget van 4,5 miljoen euro gemoeid is. Dat meldde het Nieuwsblad en wordt bevestigd door een van de trekkers.

Macharis is gekend van de golfkartonproducent VPK, die inmiddels meer dan 1 miljard euro jaaromzet haalt. Hij nam 25 jaar geleden samen met zijn broer Pierre, die er CEO is, de leiding van het familiebedrijf over. Macharis woont in Destelbergen op een boogscheut van ’t Haeseveld, komt er geregeld langs en kende de eigenaars. Zo ging de bal aan het rollen.

Expertise

Macharis haalde vervolgens met Alain De Laet van de Oost-Vlaamse brouwerij Huyghe de nodige expertise aan boord om de slaagkans van het project te vergroten. De Laet bouwde Huyghe uit tot een bierproducent met 33,5 miljoen euro omzet en een jaarlijks biervolume van 200.000 hectoliter. Het bedrijf heeft onder andere de merken Delirium Tremens, Averbode en Guillotine in portefeuille en exporteert naar bijna 100 landen.

Het spreekt voor zich dat er samengewerkt zal worden met Huyghe, dat amper tien kilometer verderop ligt. Alain De Laet Investeerder in 't Haeseveld en CEO van brouwerij Huyghe

‘Ik geloof in dit project. Het wordt trouwens meer dan alleen een brouwerij. Er komt ook een café en een feestzaal voor 200 personen’, zegt De Laet. De brouwerij zal in eerste instantie een productiecapaciteit van 4.000 hectoliter per jaar hebben. De focus ligt op speciaalbieren maar de ambitie is niet om brouwerij Huyghe te klonen, maakt De Laet duidelijk. 'Maar het spreekt voor zich dat er samengewerkt zal worden met Huyghe, dat amper tien kilometer verderop ligt. We zullen bijvoorbeeld mee instaan voor de kwaliteit van de brouwsels, de ontwikkeling van nieuwe bierrecepten en afvullen van de bieren in vaten en op fles.’

Bovendien laat de internationale aanwezigheid van de brouwerij Huyghe een vliegende start toe. ‘We halen 80 procent van onze omzet uit export en zullen die kanalen aanspreken om de verkoop een duw in de rug te geven.’

Stadhuis

Of er nog wel ruimte is voor nieuwe speciaalbieren in ons land? ‘Voor kleine en kwaliteitsvolle bieren, zeker. De consument is op zoek naar nieuwigheden met een authentiek verhaal’ zegt De Laet. ‘En dat er gebrouwen wordt op Gents grondgebied is een meerwaarde.’ Daarin onderscheidt de microbrouwerij zich van bieren à la L’Arrogante en Gruut, die zich associëren zich met Gent maar elders uit de brouwketels komen.

We hebben nog een project op stapel staan. Brouwerij Huyghe is al eigenaar van het biermerk Artevelde en we zijn van plan in het Gentse stadscentrum tegenover het stadhuis een microbrouwerij te openen. Alain De Laet CEO brouwerij Huyghe