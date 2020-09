Vakbond ontkent 'agressieve' atmosfeer bij AB InBev in Jupille

De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de verklaringen van de directie dat een 'agressieve' atmosfeer zou heersen bij de bierbrouwerij van AB InBev in Jupille.

Dat meldt het persbureau Belga. Naast de bond heeft ook de Luikse politie tot op heden geen klachten ontvangen over materiële schade of sabotage. De directie liet eerder weten dat dit wel het geval was en beroept zich daarbij op een verslag van de deurwaarder.

Staking

Sinds vorige week donderdag staakt het personeel in de brouwerij nadat er zeker tien coronabesmettingen waren ontdekt. De werknemers lieten hun onvrede blijken door het gebouw te barricaderen. Volgens de deurwaarder was sprake van een 'agressieve sfeer' en sabotage. Ook zou een werknemer aanwezig zijn die vorige week positief testte op Covid-19. De vakbond zou zich schuldig hebben gemaakt aan 'ernstige bedreigingen'.

Dwangsommen

Het ABVV veegt alle aantijgingen van tafel. Maar als reactie heeft AB InBev woensdag dwangsommen laten opleggen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het bedrijf dat doet. De brouwer had donderdag ook te maken met stakingen op locaties in Leuven en Hoegaarden. Daar toonden werknemers hun solidariteit met hun collega's in Jupille.