Vakbonden Coca-Cola voeren actie

De bonden protesteren woensdagochtend op verschillende plekken in Vlaanderen en Wallonië in de marge van de herstructurering die Coca-Cola in januari aankondigde.

De bottelarijgroep Coca-Cola European Partners maakte in januari plannen bekend om twee van haar vijf Belgische distributievestigingen in 2020 te sluiten, in Hasselt en Heppignies, bij Charleroi. Hoeveel banen er zijn bedreigd, is nog niet duidelijk.