Van kruidenierswinkeltje naar grootste beursgang van het jaar

Na een kortstondig beursavontuur in 2012 keert de groep boven Douwe Egberts terug naar het Amsterdamse koersenbord. Beleggers lopen storm voor het koffiemerk, dat 267 jaar geleden ontstond uit een Friese familie.

JDE Peet’s, wereldwijd de nummer twee in verpakte koffie en bekend van het merk Douwe Egberts, trekt naar de beurs van Amsterdam. Het bedrijf rondde de volledige procedure van de beursgang, doorgaans een wekenlange rompslomp, in amper tien dagen af.

Dat is opvallend: eerder dit jaar keken veel bedrijven afwachtend naar de markten vanwege de onrust door de coronapandemie. Douwe Egberts kondigde zelf in maart nog aan de beursgang uit te stellen ‘door de dramatische koersdalingen die de epidemie veroorzaakt’.

Grote interesse

Schermvullende weergave De Hongaarse zakenman en filantroop George Soros kocht voor 100 miljoen euro aandelen. ©REUTERS

Nu trekt het koffiemerk toch vroeger dan verwacht naar de beurs, door de grote interesse. Geïnspireerd door de Hongaarse zakenman George Soros, die met zijn fonds Quantum Partners voor 100 miljoen aandelen kocht, tekenden beleggers gretig in. Na drie uur was het orderboekje vol en werden de inschrijvingen vervroegd afgesloten.

Met de beursgang wil JDE Peet’s 2,4 miljard euro ophalen. Daarmee wil het schulden afbetalen, maar het kapitaal moet ook dienen voor overnames om de positie op de koffiemarkt te versterken. Want de concurrentie demarreert. In België werd vorig jaar evenveel koffie in capsules als klassieke filterkoffie verkocht.

10 procent marktaandeel JDE Peet's is wereldwijd de nummer twee in verpakte koffie. Het bedrijf wordt geklopt door Nespresso-maker Nestlé, dat 25 procent van de markt controleert.

In 2001 pionierde Douwe Egberts nog met de Senseo-koffiepad, een koffie in een handomdraai die de voorloper van de capsule is. Maar vandaag moet het bedrijf dringend vernieuwen, want Nespresso-maker Nestlé steekt voor het eerst in zijn geschiedenis Douwe Egberts voorbij.

Het Zwitserse concern controleert nu een kwart van de internationale koffiemarkt, JDE Peet’s staat op de tweede plaats met 10 procent marktaandeel. Als de beursgang rond is, wordt die laatste wél de grootste beursgenoteerde pure koffiespeler ter wereld, met een jaaromzet van ongeveer 7 miljard euro en activiteiten in meer dan 140 landen.

Terug naar de roots

JDE Peet’s is de creatie van een fusie in december vorig jaar. Toen voegde eigenaar JAB de Amerikaanse koffieretailer Peet’s Coffee en JDE - het merk Jacob Douwe Egberts - samen, speciaal voor de beursgang. Dat kan een van de grootste Europese beursintroducties van 2020 worden, maar voor JDE zou het ook een terugkeer naar de roots zijn. Het oorspronkelijk Nederlandse label Douwe Egberts noteerde in 2012 al een jaar op de Amsterdamse beurs, onder de naam D.E Master Blenders 1753.

2,4 miljard euro beursgang Met de beursgang wil JDE Peet's 2,4 miljard euro ophalen, om schulden af te betalen en overnames te financieren.

Dat jaartal verwijst naar de oprichting van het koffiemerk, 267 jaar geleden in het Friese dorpje Joure. Daar openen Egbert Douwes en zijn vrouw Akke Thijssens in 1753 hun kruidenierswinkel De Witte Os. Ze verkopen er producten die ‘tot de genoegens van het dagelijkse leven behoren’: koffie, thee en tabak als belangrijkste waren.

Twee jaar later krijgt het echtpaar een zoon. Ze noemen hem Douwe Egberts. Op zijn 25ste neemt hij de zaak van ouders over en legt de fundamenten voor een koffie-imperium. Een kleine 100 jaar later was Douwe Egberts goed voor meer dan de helft van de nationale koffie- en tabaksexport uit Nederland.

In 1978 wordt het bedrijf opgemerkt en overgenomen door Consolidated Foods, het latere Sara Lee. Het was die Amerikaanse levensmiddelenreus die in 2012 zijn koffie- en theeactiviteiten afsplitste en als zelfstandig bedrijf naar het Amsterdamse koersenbord bracht.

Daar het amper een jaar later weggekocht door JAB. Dat gebeurde met de hulp van de Belgische bierfamilies achter AB InBev, die zich in de marge van die beursexit inkochten. Intussen lijkt het dat ze niet meer boord zijn, maar blijft voorlopig gehuld in mysterie.

Familie Reimann

Schermvullende weergave De familiale holding JAB bezit tal van takeawayketens, zoals het Britse Pret A Manger. ©Photo News

Een laatste verandering volgde in 2015: als gevolg van de fusie tussen D.E. Master Blenders 1753 en de koffietak van de Amerikaanse voedingsgroep Mondelez ontstond toen het grootste pure koffiebedrijf ter wereld: Jacobs Douwe Egberts. Na de beursgang blijft Mondelez, samen met JAB, grootaandeelhouder.

Ook over de Luxemburgse investeringsmaatschappij JAB kan je een hele geschiedenis schrijven. Het is in handen van de mediaschuwe familie Reimann, met een geschat vermogen van 30 miljard euro de rijkste familie van Duitsland.