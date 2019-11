Vandemoortele bakt Franse croissants in Engeland

Deze week huldigde Vandemoortele zijn nieuwe voedingscentrum in Gent in. Het gaat om een investering van 10 miljoen euro.

De Belgische keukenolie- en broodmaker Vandemoortele gaat een nieuwe fabriek bouwen in Italië en zijn Britse fabriek uitbreiden. 'We willen er Franse croissants bakken, want we vrezen problemen na de brexit.'

De Belgische ondernemersfamilie Vandemoortele gaat zijn Britse fabriek volgend jaar ombouwen. ‘We investeren 6 tot 7 miljoen euro’, zegt Jules Noten, de CEO van de maker van onder meer mayonaise, vinaigrettes en diepvriesbroodproducten. ‘In het VK maken we nu al producten op basis van bladerdeeg, maar we willen er ook Franse croissants maken. Die exporteren we nu - net als veel andere producten - naar het VK, maar we vrezen logistieke problemen na de brexit. Bovendien is lokaal produceren veel duurzamer en drukt het de transportkosten.’

We wilden in Italië een overname doen, maar de markt is er oververhit. Dus bouwen we zelf een fabriek. Jules Noten CEO Vandemoortele

De Britten waren vorig jaar goed voor 5,4 procent van de inkomsten van Vandemoortele. De groepsomzet bedroeg 1,4 miljard euro. Daarmee is Vandemoortele een van Belgiës grootste niet-beursgenoteerde voedingsbedrijven. 4.211 mensen maken producten voor de huismerken van supermarkten en voor eigen merken als Fama en Vitelma. Die worden in 14 Europese landen verkocht.

Elk jaar investeert Vandemoortele 55 tot 60 miljoen euro. Vrijdag ging in Gent een nieuw voedingscentrum van 10 miljoen euro open.

Italië

Binnenkort gaat het bedrijf ook in Italië investeren. ‘Over twee jaar willen we er een nieuwe fabriek bouwen’, zegt Noten. ‘Nu al zijn we er de marktleider in brood en focaccia. In de nieuwe fabriek willen we onder meer croissants en bladerdeegspecialiteiten maken. Nu voeren we die in vanuit Eeklo en Lyon.’

Eigenlijk wou Vandemoortele een Italiaanse fabriek overnemen. ‘We hebben onderhandeld met enkele kandidaten, maar de Italiaanse overnamemarkt is oververhit sinds we er in 2015 een overname deden. Er zijn bedrijven verkocht voor waanzinnige bedragen. Daar doen we niet aan mee. Elders in Europa houden we de ogen wel open voor overnames.’

Groeiende winst

De winst van de groep is de jongste jaren flink gegroeid. Vorig jaar dikte de brutobedrijfswinst zonder eenmalige mee- of tegenvallers met 10 procent aan tot 130 miljoen euro. Ook in de eerste zes maanden van dit jaar was er groei. De brutobedrijfswinst lag met 66 miljoen euro 11 miljoen hoger dan vorig jaar.

Schermvullende weergave Vandemoortele maakt onder andere broodproducten voor in de diepvries. ©Wouter Van Vooren

‘4 miljoen euro kwam van nieuwe boekhoudregels (IFRS16, red.), de rest van onze kostenefficiëntie’, zegt Noten. Hij bracht het aantal producten terug van 3.600 naar 3.000. ‘En het worden er nog minder. Door overnames was ons productassortiment te groot geworden. Het is niet nodig om croissants te hebben van 70, 72 en 75 gram.’

Ook zijn ingrediëntenpakket verkleinde Vandemoortele. ‘We gingen van 18 soorten suiker naar 6. Door die efficiëntieoefening konden we een goede prijs afspreken met onze leverancier.’

De omzet daalde in de eerste jaarhelft met 3,5 procent. ‘Dat is de consequentie als je minder winstgevende producten stopzet. Onze winst zat vorig jaar op een record, dat we dit jaar gaan breken.’

Alpro

Tien jaar na de schuldencrisis is Vandemoortele in topvorm. Na de overname van de Franse diepvriesbrodenbakker Panavi in 2008 kreunde het bedrijf onder de schulden en moest het zijn plantaardige zuivelmerk Alpro verkopen.