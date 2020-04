Vandemoortele boekt forse Spaanse meerwaarde

De producent van bakkerij- en margarineproducten Vandemoortele boekt een meerwaarde van 25 miljoen euro op de verkoop van een belang in zijn Spaanse leverancier Lipidos Santiga. Of er over 2019 een dividend komt, maken de aandeelhouders midden mei uit.

Lipidos Santiga levert oliën en vetten aan Vandemoortele. Zijn raffinaderij ligt naast de Spaanse fabriek van de Belgische groep en de twee zijn via een pijplijn verbonden.

Vandemoortele bezat jarenlang 23,75 procent van het Spaanse bedrijf. Maar die participatie blijkt onlangs verkocht te zijn met een meerwaarde van 25 miljoen euro. Vandemoortele sloot een overeenkomst met Lipidos Santiga om op de lange termijn te blijven samenwerken.

Dividend

In het jaarrapport van Vandemoortele staat ook te lezen dat de groep van plan is boven op het interim-dividend van 2,25 miljoen euro over 2019 een slotdividend van 22,9 miljoen uit te keren. Maar of dat in volle coronacrisis standhoudt, moet nog blijken. 'Dat hangt af van de aandeelhouders', reageren CEO Jules Noten en zijn opvolger Yvon Guérin. De aandeelhouders van Vandemoortele komen midden mei bijeen. 'De familiale aandeelhouders zullen misschien genoegen nemen met een schrapping, een beperkter dividend of een gespreide uitkering.'

Cijfers kunnen of willen de toplui van Vandemoortele niet geven, maar de coronacrisis weegt op de groep. 'Foodservice (onder meer voor de horeca, red.) ligt plat en in de retail was de paasperiode minder actief dan verwacht. We hebben in enkele fabrieken tijdelijke werkloosheid moeten invoeren', aldus Noten.

Google

Op de agenda van de aandeelhoudersvergadering staat ook de benoeming van Natasja Laheij als bestuurder. Zij is de financiële verantwoordelijke van Google voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika en werkte ook enkele jaren bij Amazon.