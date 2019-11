Vandemoortele opent voedingsatelier van 10 miljoen euro

Vandemoortele is bekend van boter, maar ook van diepvriesbroodproducten.

In een voedingsatelier in zijn nieuwe hoofdkantoor experimenteert de Belgische voedingsgroep Vandemoortele samen met supermarktdirecteurs en restauranteigenaars.

De Belgische maker van diepvriesbrood, keukenolie en sauzen Vandemoortele heeft in Gent zijn nieuwe hoofdkantoor geopend. Dat verenigt het oude Belgische en internationale hoofdkantoor, die apart gevestigd waren. Vandemoortele is een Europese speler. Het verkoopt jaarlijks voor 1,4 miljard euro diepvriescroissants, mayonaise en olijfolie in veertien landen.

Winst blijft stijgen In de eerste zes maanden van 2019 groeide de winst van Vandemoortele. De brutobedrijfswinst zonder eenmalige effecten (rebitda) lag met met 66 miljoen euro 11 miljoen hoger dan een jaar eerder. ‘Vier miljoen daarvan kwam van nieuwe boekhoudregels (IFRS16,red.), de rest van onze kosteneffeciëntie’, zegt Noten. Hij bracht het aantal producten terug van 3.600 naar 3.000. ‘En dat worden er nog wat minder. Door overnames was ons productassortiment te groot geworden. Het is niet nodig om croissants te hebben van 70, 75 en 80 gram.’ Ook zijn ingrediëntenpakket verkleinde Vandemoortele. ‘We gingen van 18 soorten suiker naar 6. Door die efficiëntieoefening, hebben we een goede prijs kunnen afspreken met onze leverancier.’ De omzet daalde in de eerste jaarhelft met 3,5 procent. ‘Dat is de consequentie als je minder winstgevende producten stopzet’, zegt Noten. ‘Onze winst zat vorig jaar op een record en dat zullen we dit jaar verbreken.’ Vorig jaar groeide de winst tien procent.

Buiten een kantoor bevat het gebouw vlak naast het Ghelamco-voetbalstadion ook een ‘food experience centre’. In keukens kunnen klanten van Vandemoortele producten proeven, maar ook nieuwe producten samenstellen. Ook bedrijven zoals chocolademaker Barry Callebaut en bakkersleverancier Puratos openden in de voorbije jaren gelijkaardige ateliers. Vandemoortele investeert 10 miljoen euro in het project.

Sergio Herman

‘Onze klanten zijn supermarkten, horecagroothandels en restaurantketens’, zegt CEO Jules Noten. ‘Aan hen kunnen we onze producten nu beter tonen. Dat doe je niet op een powerpointpresentatie. Onze oude keuken was kleiner en beperkter qua mogelijkheden.’

Supermarktdirecteurs zullen er nieuwe producten komen proeven en restaurantketens kunnen er samen met Vandemoortele een menu samenstellen. ‘We leiden ook hun keukenpersoneel op’, zegt Noten. Vandemoortele werkte onder andere samen met de frituurketen Frites Atelier van Sergio Herman.

Kritischer

Vandemoortele verkoopt vooral aan andere bedrijven, maar kan er niet om heen dat mensen steeds kritischer zijn voor de producten die ze kopen in de supermarkt of eten op restaurant. Recepten moeten vaker worden aangepast om er zout, vet en suiker uit te halen.

‘Steeds meer houden we rekening met de klanten van onze klanten’, zegt Noten. ‘We doen vaker dan vroeger smaaktesten bij gewone consumenten. Bovendien willen chef-koks het verhaal kennen van het product dat ze verkopen. Ook daar is ons nieuwe hoofdkantoor voor uitgerust.’