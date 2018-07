Varkensgroep Danis koopt sectorgenoot Vannieuwenhuyse

De West-Vlaamse groep Danis breidt haar sterke positie in de varkenssector uit met de overname van het eveneens West-Vlaamse Vannieuwenhuyse.

De nakende overname staat op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en op die van Danis. De plannen zijn al enkele weken oud, maar bleven tot nu toe onder de radar.

Vannieuwenhuyse uit Handzame is net als Danis een familiale onderneming die al meer dan 60 jaar actief is. Het bedrijf is gespecialiseerd in het versnijden en uitbenen van varkenskarkassen. Daarvoor heeft het een versnijderij in Zarren. De onderneming verzorgt zijn eigen aanvoer via de aankoop van levende varkens bij kwekers die vervolgens door derden worden geslacht.

Het bedrijf bedient een brede waaier van klanten, zoals retailers, slagers, tussenhandelaars en verwerkers. Daarvoor heeft Vannieuwenhuyse een distributieapparaat met nationale dekking. In 2017 realiseerde de firma een omzet van ruim 53 miljoen euro, een forse groei tegenover de 45 miljoen van 2016. Netto bleef daar een klein half miljoen euro winst van over. Er zijn zo'n 30 werknemers.

Kruispunt

Volgens de groep Danis stond Vannieuwenhuyse op een kruispunt: ofwel stagneren ofwel doorgroeien via een uitbreiding van de site in Zarren en een verdere professionalisering van het management. Die laatste optie betekent echter een uitbreiding 'met aanzienlijke investeringen en het aanboren van nieuwe exportmarkten'.

Blijkbaar heeft Vannieuwenhuyse ervoor gekozen aansluiting te zoeken bij een sectorgenoot. Danis heeft het over 'familiale verankering van complementaire expertise in de Belgische varkensvleessector', mee ingegeven door de jarenlange goede relatie tussen beide bedrijven.

Welk belang Danis in handen krijgt, is niet meteen duidelijk. Volgens de BMA verwerft Danis de 'uitsluitende controle' over Vannieuwenhuyse. Het persbericht van Danis vermeldt dat Vannieuwenhuyse verder wordt geleid door Stefaan Vannieuwenhuyse en zijn vrouw Veerle Mandeville, die ook als aandeelhouder actief blijven. Bij de bedrijven was niet meteen meer uitleg te krijgen.

Hele ketting

Danis, in handen van de gelijknamige familie, werd opgericht in 1954. De groepsomzet is niet bekend. Het is wel een grote speler, met activiteiten in de hele ketting van de varkenssector: van veredeling en genetica over veevoeders en kweek tot het slachten en versnijden. Danis coördineert ook een netwerk van familiale varkenshouders.

Groep Danis beschikt al over een snijzaal en diepvries op de site van haar slachthuis De Coster in Ruiselede. Deze site beschikt bovendien over heel wat exportvergunningen, onder andere voor China. Vannieuwenhuyse zal zijn activiteiten in Zarren én Ruiselede voortzetten, onder de eigen naam.