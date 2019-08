'Varkenspest treft Ter Beke nog harder dan gedacht'

Door de uitbraak van varkenspest in China en Oost-Europa blijven de prijzen voor vlees maar stijgen. Dat kost de charcuteriemaker Ter Beke minstens 6 miljoen euro winst, voorspellen de analisten van KBC.

Zieke varkens baren de Oost-Vlaamse familie Coopman kopzorgen. Hun beursgenoteerde en 70 jaar oude familiebedrijf Ter Beke ziet af door de Afrikaanse varkenspest, die vooral in China fel huishoudt. Door de schaarste liggen de internationale varkensprijzen al 20 procent hoger dan een jaar geleden. Ook de Coopmansen moeten meer betalen om charcuterie en lasagne - onder andere Come A Casa - te maken.

Ze kunnen de meerprijs niet volledig doorrekenen aan de supermarkten en aan u, de eindconsument. In mei waarschuwde KBC Securities-analist Guys Sips er al voor dat de brutobedrijfswinst (rebitda) voor het huidige boekjaar 3,5 miljoen euro lager zou liggen dan zijn oorspronkelijke schatting. Sips verlaagt zijn verwachtingen dinsdag nogmaals, met 2,5 miljoen euro.

De beursanalist haalde zijn rekenmachine opnieuw boven omdat er nu ook in Oost-Europa varkenspest is uitgebroken. Daardoor stijgen de prijzen opnieuw. Ze liggen al maanden fors hoger dan een maand geleden omdat er al een jaar varkenspest heerst in China.

Daar leeft de helft van alle vleesvarkens ter wereld. En de Chinezen zijn fervente varkenseters, waardoor ze nu massaal vlees importeren in Europa. Dat doet de prijzen ook hier fors stijgen.

Varkens uitroeien

De Chinese overheid krijgt de toestand niet onder controle. Al meer dan 4 miljoen varkens zijn uitgeroeid en de ziekte blijft maar uitbreiden. Nu zijn er ook in Roemenië, Polen en Hongarije dieren ziek geworden.

De boeren zijn blij met de stijgende varkensprijzen, maar tegelijk vrezen ze dat de ziekte ook in ons land schade zal aanrichten. Vanessa Saenen Woordvoerder Boerenbond

Dat is slecht nieuws voor Ter Beke en sectorgenoten als Willy Naessens. Ter Beke-CEO Francis Kint erkende in mei dat het bedrijf de gevolgen voelt van de stijgende varkensprijzen.

Een bedrag wilde hij toen niet noemen. 'Het is nog onduidelijk wat de precieze impact zal zijn. Maar in de huidige omstandigheden blijven we erbij: de winst van ons bedrijf zal hoger liggen dan in 2018', klonk het. Dinsdag was Ter Beke nog niet bereikbaar voor een reactie op het nieuwe rapport.

Kint krijgt het moeilijk om de nettowinst van Ter Beke boven het niveau van vorig jaar te krijgen. Maar KBC-analist Sips gelooft erin dat dat nog kan (zie grafiek hierboven). Dat komt allicht doordat Kint in mei ook benadrukte dat het bedrijf 'hard werkt om de kosten onder controle te houden'. Kostenbesparingen moeten het effect van de stijgende varkensprijzen op de nettowinst dus uitgommen.

De stijgende prijzen zijn wel goed nieuws voor de slachthuizen en de boeren. Belgische boeren krijgen aanzienlijk meer geld voor hun varkens dan een jaar geleden.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Al blijkt dat de prijzen in de laatste weken van juli na weken klimmen plots een duik namen. 'Dat is een tijdelijk effect', zegt Vanessa Saenen, de woordvoerder van de Boerenbond. 'In juli zijn veel mensen met vakantie en is er minder consumptie. Bovendien speelde de hitte zijn rol: er werden minder varkens naar het slachthuis gevoerd. Ook al omdat varkens met zo'n heet weer minder snel gewicht winnen.'

Volgens de Boerenbond stijgen de prijzen de laatste week opnieuw. 'En we denken dat ze nog blijven stijgen.'

De boeren zijn dus blij, maar ook bezorgd. 'Ze vrezen dat de varkenspest ook in ons land schade zal aanrichten. Dat zou nefast zijn voor de hele sector.'