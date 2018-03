'Verbist probeerde medewerker minister om te kopen'

De in opspraak gekomen West-Vlaamse vleesgroep Verbist heeft eind de jaren 90 een medewerker van toenmalig minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Groen) proberen om te kopen. Dat zei Aelvoet dinsdag op Radio 1 in het programma 'De Wereld Vandaag'.

Zij vindt het dan ook goed dat Verbist nu grondig onder de loep wordt genomen omdat de groep destijds al voor problemen zorgde. 'Want ik kan u verzekeren dat die firma indertijd zware druk heeft uigeoefend op ons kabinet om iets illegaals te doen. Ze hebben letterlijk tegen een medewerker gezegd dat als hij iets bepaald zou doen, dat hij er wel bij zou varen', aldus de gewezen minister. Aelvoet uit vandaag felle kritiek op het voedselagentschap. 'Ik heb hartzeer', aldus Magda Aelvoet. 'Ik vind het niet uit te leggen dat na de vaststelling van het probleem in Kosovo (september 2016), het zoveel maanden duurt vooraleer er serieuze actie ondernomen wordt. Dat druist in tegen alles wat we gewild hebben dat dit Agentschap zou doen.' 'Wat mij ook erg opvalt, is dat dit Agentschap onder de voogdij staat van de minister van Landbouw. Wij hadden indertijd met paarsgroen de duidelijke keuze gemaakt. Voedselveiligheid, dat moet staan onder de voogdij van de minister van Volksgezondheid. En dat het Agentschap vanuit die spirit moet aangestuurd worden', vult Aelvoet aan.

'Ik betreur het ook ten zeerste dat dat gewijzigd is. Dat is een structurele fout. Ik vraag me af waarom men dat gewijzigd heeft, vooral wetend dat de bevoegdheden van landbouw regionaal zijn en helemaal niet federaal. Dat is echt waar te gek voor woorden. Bij mijn weten is dat in Paars II gebeurd (onder MR-minister van Landbouw Sabine Laruelle, red).'