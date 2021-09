Verbod op Belgisch varkensvlees in 14 landen opgeheven

14 van de 30 landen die na de ontdekking van de Afrikaanse varkenspest in ons land geen Belgisch varkensvlees meer importeerden, hebben dat verbod opgeheven. China, de grootste varkensvleesconsument, deed dat nog niet.

Goed nieuws voor Belgische varkenshouders en vleesexporteurs. Maandag hief Japan zijn verbod op de invoer van Belgisch varkensvlees op. Het is daarmee het veertiende land dat het embargo voor vlees uit ons land opheft. Onder meer Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Mexico en Rusland deden dat al. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) samen met minister van Landbouw David Clarinval (MR).

In september 2018 legden 30 landen de toevoer van Belgisch varkensvlees aan banden, nadat in de provincie Luxemburg de Afrikaanse varkenspest ontdekt was bij wilde everzwijnen. Onder hen ook China, de belangrijkste varkensvleesconsument ter wereld en een grote afzetmarkt voor Belgisch vlees. Het importverbod was een serieuze domper voor de sector. Van de 1,07 miljoen ton varkensvlees die in 2018 door de Belgische slachthuizen werd geproduceerd, was 707.000 ton bestemd voor het buitenland.

China

In december vorig jaar werd België door de Wereldorganisatie voor dierengezondheid officieel ziektevrij verklaard, waarna het FAVV de onderhandelingen met exportpartners opstartte om hun embargo te laten vallen. Met succes, zo blijkt, al wil China voorlopig niet happen.

'China is belangrijk voor ons. Het is het grootste varkens producerende land ter wereld, maar het heeft er niet genoeg en moet importeren', zei Jos Claeys, CEO van Belgian Pork Group, daarover eerder in De Tijd. 'Het is voor ons vooral een afzetkanaal voor de varkenskoppen, de poten en de oren. Die producten kunnen we nergens anders kwijt.'