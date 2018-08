Vergoeding voor droogteschade nog niet voor meteen.

Het KMI bestempelt de droogte in de lente en de zomer van 2018 in Vlaanderen als uitzonderlijk. Voor de erkenning van de landbouwramp, en zeker de uitbetaling, moet er nog veel administratie gebeuren.

In alle 308 Vlaamse gemeentes werden landbouwers en veetelers geconfronteerd met extreem weinig neerslag in de maanden van juni tot en met augustus waardoor de verliezen zich opstapelden, en nog steeds aan het opstapelen zijn omdat sommige gewassen nog in de grond zitten.