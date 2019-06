Verkoop Fairtrade-producten springt kwart hoger

De Belgische consument is almaar meer te vinden voor een eerlijke vergoeding voor boeren in het zuiden. De verkoop van producten met het Fairtradelabel steeg vorig jaar zelfs met 26 procent.

Fairtrade Belgium is een ngo die deel uitmaakt van de gelijknamige internationale beweging. De organisatie zet zich in voor eerlijke handel, door te garanderen dat boeren in het zuiden een betere prijs krijgen voor hun producten. Het gaat vooral om bananen, koffie en voeding met cacao zoals chocolade, maar ook steeds meer om andere producten zoals rozen. Ze zijn herkenbaar aan het zwart-blauw-groene label (het vroegere Max Havelaar-label).

Voor de drie hoofdproducten samen tekende Fairtrade Belgium in 2018 een volumestijging op van 26 procent, tot 23.800 ton (voor alle categorieën samen gaat het om 24%). Een jaar eerder bedroeg de groei 10 procent. ‘2018 was een van de beste jaren die we ooit hadden’, zegt Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade Belgium.

Aldi

Volgens hem liggen meerdere redenen aan de basis van de sprong. In essentie gaat het om diverse initiatieven die elkaar versterken, zoals bijvoorbeeld campagnes van ngo’s, het charter voor duurzame chocolade dat er mee kwam op initiatief van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) en beslissingen van retailers. Zo verkoopt Aldi België enkel nog rozen met het Fairtrade-label.

Schermvullende weergave Het logo van Fairtrade in een Belgische supermarkt. ©BELGA

De organisatie raamt de omzet uit de drie hoofdproducten vorig jaar op ongeveer 169 miljoen euro (tegen consumentenprijzen). ‘Het zijn heel mooie resultaten’, zegt Lambert. ‘Het volume en de omzet zijn belangrijk, maar we kijken vooral naar de premie. Die speelt een grote rol bij de impact op de boeren en daar is het ons natuurlijk om te doen.’

Record

De premie is een extra bedrag dat de landbouwers krijgen boven op de meerprijs voor hun producten, bijvoorbeeld 20 dollarcent extra per pond koffie. Dat geld kan gaan naar projecten die de producenten en hun gemeenschappen ten goede komen. ‘Vorig jaar steeg de premie met 17 procent naar 2,7 miljoen euro. Dat is het hoogste cijfer ooit’, aldus Lambert. Het is een verdrievoudiging in tien jaar.

Ondanks de engagementen van de sector is de toestand van de cacaoboeren in West-Afrika dramatisch. nicolas lambert directeur fairtrade belgium

Ondanks de sterke groei beklemtoont de directeur dat de weg nog heel lang is. ‘Het glas is halfvol. Voor bananen heeft Fairtrade in België een marktaandeel van 18 procent. Dat is bijna een banaan op vijf. Maar voor cacaogebaseerde producten is dat nog geen 5 procent. Dat betekent dat 95 procent niet Fairtrade is. Toch zijn we al uit de niche geraakt. Vroeger was Fairtrade een symbolische aankoop door een beperkte doelgroep. Nu zijn we een geloofwaardige oplossing voor duurzaamheid. We bewijzen dat het haalbaar is.’

Dramatisch

Er is volgens Lambert bij de boeren in het zuiden nog een grote nood te lenigen. ‘Ondanks de engagementen van de sector is de toestand van de cacaoboeren in West-Afrika dramatisch. Voor koffie zijn de prijzen historisch laag. Een leefbare prijs voor een koffieboer is circa 2 dollar per pond koffie. Maar de marktprijs bedraagt nu maar 1 dollar. Ze moeten verkopen onder de kostprijs. Vandaar dat je migratie ziet van Zuid-Amerika naar de VS.’