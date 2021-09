Verkoop kunststoftak boost halfjaarwinst Miko

Het was een grote verrassing toen Miko eind maart aankondigde zijn kunststofafdeling van de hand te doen . Het Turnhoutse familiebedrijf steunde tot dan op twee pijlers: koffieservice en kunststofverpakkingen. Twee activiteiten die beide een gestage groei kenden. Als reden voor de verkoop gaf CEO Frans Van Tilborg aan dat het moeilijk werd in de twee takken volop te blijven investeren. Voor Miko Pac, dat werd overgenomen door het Duitse Paccor, ving Miko 110 miljoen euro.

Maar ook zonder de uitzonderlijke bijdrage uit de verkoop van de kunststofdivisie kunnen de resultaten van Miko bekoren. Zo steeg de omzet met 3,4 procent tot 48,4 miljoen euro. De coronapandemie blijft Miko, dat koffie levert aan kantoren, bedrijven en horeca, nog steeds parten spelen. Veel mensen werkten in de eerste jaarhelft nog steeds thuis en de toegang tot cafés en restaurants was beperkt. 'Wij zijn heel content met de stijging van onze verkoop', zegt Van Tilborg. Hij wijst er op dat er in 2020 nog twee en een halve maand geen Covid-perikelen waren, terwijl dat dit jaar zes maanden lang wel het geval was. In zulke omstandigheden toch meer koffie verkopen is geen evidentie.