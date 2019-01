Verkoop vastgoed zal Greenyard niet redden

De verkoop van vastgoed is niet meteen de wonderoplossing voor Greenyard. Weinig van het overblijvend vastgoed is verkoopbaar tegen een mooie prijs.

Een van de mogelijkheden om de torenhoge schuld van Greenyard af te bouwen, is de verkoop van vastgoed. Greenyard heeft nog voor zo'n 330 miljoen euro vastgoed op de balans staan (waarvan de helft is afgeschreven). Veel mag men er echter niet van verwachten. Het zijn zeer gespecialiseerde productiesites op niet de allerbeste locaties.

WDP

Wat gemakkelijk verkoopbaar was, is allang de deur uit. Greenyard deed in 2008 een grote sale-and-leasebackoperatie met WDP, de specialist in logistiek vastgoed uit Wolvertem. WDP is vandaag een belangrijke huisbaas van Greenyard. In 2007 nam WDP van Univeg (waaruit later Greenyard ontstond) acht sites met magazijnen en vier nieuwbouwprojecten over voor 150 miljoen euro.

Greenyard was in 2017 goed voor 5,5 procent van alle huurinkomsten van WDP. Enkel zonnepanelen (7,9 procent) en Kuehne + Nagel (5,9 procent) leverden nog meer inkomsten op. Greenyard is voor WDP belangrijker dan Distrilog (4,6 procent) en DHL Supply Chain (3,5 procent).

Spelers als WDP en Montea zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in logistieke activiteiten op toplocaties die gemakkelijk te herbestemmen zijn. En dat is met de meeste sites in de portefeuille niet het geval. In Bree gaat het om een gespecialiseerde productie-installatie op een locatie die niet meteen veel interessante alternatieven mogelijk maakt. Ook met het vastgoed van een champignonkwekerij in Nederland zal Greenyard niet ver lopen.

Nieuwbouw

Greenyard is ook al een (kleinere) huurder van VGP. De kans dat VGP interesse kan hebben voor vastgoed van Greenyard is weinig waarschijnlijk. VGP is in de eerste plaats een ontwikkelaar van nieuwbouw.