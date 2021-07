Verlaagde exportheffing opsteker voor palmolieproducent Sipef

Indonesië voerde op 10 december een forse verhoging door van de exportheffing op palmolie . Die heffing nam trapsgewijs toe naarmate de palmolieprijs steeg. Behalve de exportheffing is in het uitgestrekte Aziatische land ook een exporttaks van kracht.

Buitenlandse palmolieproducenten zoals Sipef zien daardoor echter een flink deel van de potentiële winsten verloren gaan. De palmolieprijs stond de voorbije maanden erg hoog, wat zich in ferme winsten had moeten vertalen. Een aanzienlijk deel werd echter afgeroomd door de exportheffing.

Reserves

Met de exportheffing heeft Indonesië in het eerste halfjaar van 2021 de reserves van het fonds dat instaat voor de financiering van het biodieselprogramma weer kunnen opbouwen. Door de hogere olieprijs is de nood aan subsidiëring kleiner geworden. Daarom wordt de exportheffing nu verlaagd.

Dat betekent dat Sipef voortaan een ruimere winst kan boeken op de in Indonesië geproduceerde palmolie. De rode, veelzijdige olie is met straatlengten voorsprong het voornaamste product van de Belgische plantageholding en het grootste deel van haar productie situeert zich in Indonesië. Daarnaast is Sipef voor palmolie in Papoea-Nieuw-Guinea actief.