Verse groenten en fruit worden schaarser en duurder

Druiven worden over een maand schaars omdat het openbare leven in India stilligt.

Het wordt moeilijker om vijgen, citroenen, peul- en passievruchten naar België te krijgen. Daarom worden heel wat vruchten waarschijnlijk duurder. Druiven vinden wordt over een maand haast onmogelijk.

Er liggen vandaag nog voldoende groenten en fruit in de Belgische supermarkten, maar het vergt een pak meer werk om ze in de rekken te krijgen. En het kost meer, want buitenlandse groenten en fruit worden schaarser door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Bepaalde producten zijn nog moeilijk te krijgen. 'Citroenen zullen de komende weken niet altijd te krijgen zijn in de winkel', zegt Jurgen De Witte, de CEO van het fruit- en groentebedrijf Groep A. De Witte. 'Ze komen nu vooral van het fel getroffen Spanje. De autoloze arbeiders die ze plukken, rijden normaal in busjes naar de velden, maar dat gaat niet meer.'

'Laat werklozen Belgische aardbeien plukken' Er groeien voldoende Belgische groenten op het veld en er hangt voldoende fruit aan de bomen, maar de telers vrezen dat ze een deel moeten laten rotten omdat er onvoldoende plukkers zijn. 90 procent van de Belgische fruit en groenten wordt geplukt door arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije. 'Maar zij blijven door corona thuis', zegt Vanessa Saenen, de woordvoerster van de Boerenbond. Elk jaar werken er in België 60.000 seizoensarbeiders. 'Momenteel zijn er 7.000 Belgische krachten aan het werk, terwijl we er eigenlijk 20.000 nodig hebben', zegt Saenen. 'In mei zijn er zelfs 30.000 nodig.' Binnenkort komt de oogst van tomaten, aardbeien, bloemkool en radijzen in het gedrang, waardoor de prijzen kunnen stijgen. 'We vragen de regering om de 1 miljoen werklozen de kans te geven te komen plukken', zegt Saenen. 'Ze moeten hun uitkering behouden en daarbovenop een loon krijgen. Als zelfs maar 1 procent van de werklozen meedoet, hebben we ruim voldoende volk.' Voor bepaalde producten is er een omgekeerd effect, omdat de vraag fors daalt. De prijs voor asperges is gehalveerd omdat de horeca gesloten is. Wie door landbouwgebied rijdt, kan een goede deal sluiten. Veel boeren verkopen hun asperges op straat.

Ook in de bedrijven waar de citroenen verpakt worden, werkt minder volk. 'Daarnaast stokt het vervoer naar België. Normaal brengt een vrachtwagen met twee chauffeurs de citroenen, zodat de truck constant kan rijden. Maar nu is er maar één chauffeur, die regelmatig moet rusten.' Al die elementen maken citroenen duurder. 'De prijs ligt zo'n twee keer hoger dan een jaar geleden', zegt De Witte.

Vliegtuig

Ook de import van vijgen, lychees, passievruchten, erwten en peulvruchten is heel moeilijk, valt te horen in de Belgische fruit- en groentesector. Die producten komen vooral met het vliegtuig. Vaak gebeurt dat in het laadruim van passagiersvliegtuigen, maar die blijven door het coronavirus massaal aan de grond staan.

'In België komen de meeste importproducten over het water', zegt Dennis Duinslaeger, de woordvoerder van de beursgenoteerde fruit- en groenteverwerker Greenyard . 'Daarom is er nu nog geen groot probleem. Er zijn nog tonnen fruit en groenten onderweg. Maar over twee weken wordt de toestand onzekerder.'

Dat steeds meer landen zware maatregelen nemen, leidt tot bezorgdheid. 'Zuid-Afrika legde het openbare leven grotendeels stil. Dat heeft grote gevolgen, want het is een doorgeefluik voor producten uit Zimbabwe en Zambia', zegt de directeur van een Limburgs fruitbedrijf.

Ook India ging op slot, en ook dat zullen we merken in de supermarkt. 'In april en mei komen druiven vooral uit India. Er zijn weinig alternatieven', zegt Duinslaeger.

De directeur van het Limburgse fruitbedrijf maakt zich dan weer zorgen over perziken en nectarines. 'De oogst begint normaal over twee weken in Spanje. Ik betwijfel of er genoeg plukkers zijn.'

Bloemkool

Prijsverhogingen lijken een zekerheid. Al gebeurt dat op korte termijn niet voor alle producten. De supermarkten kopen heel wat fruit aan prijzen die ze voor langere periodes vastleggen met de fruitbedrijven. Maar een deel kopen ze ook aan prijzen die dagelijks schommelen volgens het principe van vraag en aanbod.

'Vorige week ging de prijs van bloemkolen in de groothandel maal vier, omdat ze gehamsterd werden', zegt de Limburgse ondernemer. 'De supermarkten konden dat niet helemaal doorrekenen aan hun klanten, maar op termijn moeten ze dat verlies recupereren.'

De prijzen van de langetermijncontracten stijgen waarschijnlijk ook. Meerdere fruitbedrijven zeggen dat ze de extra kosten voorlopig zelf dragen, maar op termijn doorrekenen aan de supermarkten.