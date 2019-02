Vervalste Italiaanse topwijn Tignanello ingevoerd in België

Een Italiaanse criminele organisatie heeft de Toscaanse icoonwijn Tignanello op grote schaal en zeer professioneel nagemaakt. De valse flessen zijn vooral uitgevoerd naar Duitsland en België.

De Europese politiedienst Europol, die hielp bij het internationale onderzoek naar de wijnfraude, heeft het over een ‘gesofisticeerde criminele organisatie’. Maar begin 2017 maakte de bende een cruciale fout. Ze had een drukker in het Toscaanse stadje Pistoia aangeschreven om 4.500 etiketten te printen van Tignanello, voor de jaargangen 2009, 2010 en 2011. Tignanello van de befaamde familie Antinori was in de jaren 70 samen met Sassicaia een van de eerste ‘Super Tuscans’ en is wereldwijd erg gewild.

11.000 flessen Het onderzoek legde een netwerk bloot dat al minstens 11.000 flessen Tignanello had nagemaakt.

Maar de drukker rook onraad en waarschuwde de autoriteiten. De zakenman die de bestelling plaatste, bleek een alias te gebruiken - Paolo Rossi - en ook het bedrijf waarvoor hij werkte, bleek fictief te zijn.

Het onderzoek dat volgde, legde een netwerk bloot dat al minstens 11.000 flessen Tignanello had nagemaakt. Die werden verdeeld in Italië, Duitsland en België. De etiketten waren zeer professioneel nagemaakt in China. Op foto’s die het Italiaanse gerecht heeft vrijgegeven, blijkt hoe professioneel de flessen Tignanello en de bijbehorende dozen zijn nagemaakt. Op het eerste gezicht is er niets aan te zien. Maar de speurders hebben op (sommige) etiketten toch één kleine tikfout ontdekt. In de plaats van ‘altitudine’ (hoogte van de wijngaarden) staat er ‘altidudine’.

In meerdere Italiaanse provincies waren onderdelen gefabriceerd. Alleen al in de provincie Parma had de bende vier bedrijven ingeschakeld, onder meer voor het drukken van kartonnen dozen om de flessen te verpakken. In de provincie Sassari waren 3.000 kurken besteld terwijl in de provincie Latina wijntanken en bottel- en andere machines waren aangekocht. De eerste volledig nagemaakte Tignanello-flessen, met minderwaardige wijn, had de bende afgewerkt in de streek van Parma.

Schermbedrijf

Donderdag volgden huiszoekingen bij negen verdachten. Drie mensen zijn aangehouden, onder wie een man van 31 jaar uit de provincie Mantua en zijn 57-jarige moeder. Ze bleken voor hun wijnfraude een schermbedrijf te gebruiken dat officieel sportartikelen verkocht via het web.

Volgens Europol belandden de valse flessen Tignanello ook op de Belgische markt, maar de Europese politiedienst geeft daar geen details over. Italiaanse journalisten maken gewag van een invoerder in Luik. Ook zouden de speurders nog onderzoek doen naar alle gebruikte distributiekanalen, ook naar andere Europese landen, en naar loten wijnflessen die nog niet zijn teruggevonden.

Zo’n zaak is niet goed voor de geloofwaardigheid van de markt. Stefan Smets Wijnhuis Christiaens

Tignanello, met een marktprijs vanaf 80 euro, is zéér gegeerd in ons land. De vraag is veel groter dan het aanbod, beaamt Bart Rogiers van de wijninvoerder Châteaux Vini. ‘Ik zou makkelijk 1.000 flessen Tignanello kunnen verkopen, maar ik krijg er slechts 240. En dat maakt de zwendel allicht zo aanlokkelijk voor malafide personen: honderden flessen Tignanello verkopen met goedkopere Bordeaux erin.'

‘Zo’n zaak is niet goed voor de geloofwaardigheid van de markt’, betreurt Stefan Smets van het Wijnhuis Christiaens, ook een verdeler van Tignanello in België. ‘Wij kopen onze flessen rechtstreeks van Antinori en voor België is de nationale invoerder de wijnagentuur Le Wine. Maar ook heel wat kleinere importeurs en verdelers bewandelen niet altijd het rechte pad.’

Hoe kunnen Belgen zeker zijn dat hun fles echt is? ‘Kopers die twijfelen, kunnen altijd hun fles laten traceren bij de verkoper.’