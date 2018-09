Vetsmelter Verkest moet 24 miljoen betalen voor dioxinecrisis

De dioxinecrisis barstte in 1999 los nadat dioxines in de voedselketen terecht waren gekomen. Uit onderzoek bleek dat de besmetting haar oorsprong vond bij het bedrijf Verkest in Deinze en bij het Waalse Fogra. Dat laatste leverde met giftige stoffen besmette vetstoffen aan Verkest, dat het aan veevoederbedrijven verdeelde. De Verkests leverden zogezegd gesmolten dierlijk vet aan meng- en veevoederfabrikanten, terwijl het om een mengsel van dierlijk en technisch vet ging.

Vader Lucien en zoon Jan Verkest werden later schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken en bedrog in koopwaar. In 2010 veroordeelde het Gentse hof van beroep vader en zoon Verkest tot twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel.