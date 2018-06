Veviba distantieert zich van... Veviba

De interimmanagers van het in opspraak gekomen slachthuis Veviba distantiëren zich van een vlammende brief van Veviba-eigenaar Groep Verbist.

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) doet aan machtmisbruik, van de beschuldigingen over fraude is niets waar en Ducarme en het voedselagentschap FAVV mogen zich binnenkort aan een rechtszaak verwachten. Zo kan de scherpe brief van zes pagina's samengevat worden die Groep Verbist maandagavond verstuurde naar de pers.

De vlammende brief droeg het logo van Veviba en werd verstuurd via het e-mailadres secretaire@veviba.be. Via datzelfde e-mailadres werd dinsdag een nieuw communiqué de wereld ingestuurd waarin de interimmanagers van Veviba zich distantiëren van de eerder verstuurde brief.

'Veviba staat niet achter de open brief die gisteren is gepubliceerd door de Groep Verbist', klinkt het. 'We nemen er afstand van. Veviba verduidelijkt dat de brief is opgesteld door meneer Louis Verbist (de eigenaar van Groep Verbist, red.) en uit naam van Groep Verbist. Ook al doet het onrechtmatige en op schadelijke manier waarop het Veviba-logo wordt gebruikt anders vermoeden.'

Mislukte overname

De Belgische slachtgroep, die drie slachthuizen omvat, ligt onder vuur omdat ze vlees dat niet geschikt was voor menselijke consumptie toch in de voedselketen is gebracht. Bovendien wordt het bedrijf ervan beschuldigd de invriesdata van vlees te hebben gemanipuleerd.

Na het uitbreken van het schandaal zocht de groep Verbist naar een overnemer. Maar gisteren maakte het bedrijf bekend dat er geen verkoop komt.

Tijdelijke vergunning

Op dit moment is de slachtgroep volledig operationeel. De vleesversnijderij lag geruime tijd stil, maar is sinds eind vorige maand weer operationeel dankzij een tijdelijk vergunning van het FAVV.