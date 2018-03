Veviba: rundveehouderij werkt pakket steunmaatregelen uit

Het gaat om structurele maatregelen in de sector en om het vertrouwen in rundvlees te herstellen en een pakket economische ingrepen. Het geheel werd dinsdag overgemaakt aan minister van Landbouw Denis Ducarme (MR).

Bij de maatregelen die de sector vraagt van de overheid gaat het onder meer om het terugdringen van het feit dat de controlebevoegdheid in de slachthuizen en de vleesverwerkende bedrijven een erg versnipperde materie blijft. Zo is niet het voedselagentschap FAVV bevoegd, maar ook de Federale Overheidsdienst Economie en de Vlaamse en de Waalse overheid.

Weegtoestellen

Ketenoverleg

Dinsdag was er in Gembloers overleg tussen de verschillende schakels in de vleesveeketen om een stand van zaken op te maken over de crisissituatie na het schandaal bij fraude Veviba.



Tijdens dit overleg pleitten de vertegenwoordigers van het Agrofront voor een efficiënte aanpak van de crisis. Ze willen dat de zaak door alle bevoegde diensten en het gerechtelijk apparaat tot op het bot uitgespit wordt. Ook moet er snel werk gemaakt worden van de uitwerking van het interprofessioneel akkoord inzake transparantie in de slachthuizen dat vorige maand ondertekend werd.