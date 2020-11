Vlaams foodtechbedrijf gaat strijd aan met HelloFresh

Mealhero, dat met diepvriesmaaltijden en slimme stomers tegen HelloFresh strijdt, haalt 2,5 miljoen euro kapitaal op bij Belgische ondernemers onder wie Jan Haspeslagh (Ardo). 'We zijn hongerige kerels.'

‘Hoe het allemaal begon? Eigenlijk met een simpel idee tussen pot en pint op het Balaton Sound festival, een beetje het Pukkelpop van Hongarije. Het festival duurde vier dagen en is voor ons uitgedraaid op één lange brainstorm. De dag na onze terugkeer zijn we erin gevlogen', zegt CEO Jeroen Spitaels die het bedrijf samen met Anton Claeys en Steven Debaere opstartte.

De drie vrienden kregen twee jaar geleden al een klein miljoen euro toegestopt om hun concept op de kaart te zetten. Ze positioneerden zich op het drukke kruispunt van gezond eten en 'convenient cooking', zeg maar koken waarbij je een handje wordt geholpen. Het concept van Mealhero heeft wat weg van HelloFresh, maar is nog eenvoudiger in het gebruik.

Tex Mex Style

Mealhero levert diepvriesingrediënten, thuis te bereiden in een zelf ontwikkelde stomer die u huurt voor 5 euro per maand. Als klant hebt u de keuze uit honderden producten, waarmee u zelf uw maaltijd kan samenstellen. Dat gaan van rode kool en aardappelblokjes tot Tex Mex Style kipfilet en zalm met mierikswortel. Het volstaat thuis elk ingrediënt apart in te scannen en de stomer start het optimale stoomprogramma.

Ik heb in juli al gezegd dat het coronavirus bij ons de turboknop heeft aangezet. En die knop is nog altijd ingedrukt. Jeroen Spitaels CEO en oprichter Mealhero

Dat slaat aan. Elke maand levert Mealhero al ‘tienduizenden’ maaltijden aan huis. Het bedrijf was al snel aan het groeien, en is dankzij de coronacrisis in een nog grotere stroomversnelling beland. Veel thuiswerkers moesten opeens op zoek naar een eenvoudig alternatief voor de snelle lunches en broodjes op de werkvloer, en kwamen uit bij Mealhero.

Turboknop

‘Ik heb in juli al gezegd dat het coronavirus bij ons de turboknop heeft aangezet. En die knop is nog altijd ingedrukt. Het aantal bestellingen is verdubbeld sinds de pandemie, en ons klantenbestand is verviervoudigd sinds begin dit jaar. Dat zijn heel grote sprongen. Dat groeitempo willen we aanhouden, met minstens een verdubbeling elk half jaar. We zijn hongerige kerels en zijn nog niet waar we willen zijn', zegt Spitaels.

Om de ambities waar te maken haalde Mealhero 2,5 miljoen euro kapitaal op bij onder meer Jan Haspeslagh, van de familie achter de West-Vlaamse diepvriesgroentereus Ardo. Ook de oprichters van Deliverect en Bavet steken geld toe. Deliverect ontwikkelde horecasoftware voor thuisleveringen en haalde onlangs 16 miljoen euro op. De restaurantketen Bavet wil binnen drie jaar 60 vestigingen hebben in de Benelux. ‘We waren niet alleen op zoek naar een zak geld, maar ook naar investeerders met expertise die ons vooruit kunnen helpen. En deze drie kunnen dat elk op hun manier’, zegt Spitaels.

We gaan groeien van 30 naar 60 werknemers. Ik schrik daar ook van, maar we hebben die nodig. Jeroen Spitaels CEO Mealhero

Hij maakt zich op voor een grote recruteringsronde in de komende maanden. ‘We gaan groeien van 30 naar 60 werknemers. Ik schrik daar ook van, maar we hebben die nodig voor marketing, data-analyse en softwareontwikkeling’, klinkt het. ‘We hebben een redelijk uniek concept, maar het is de kunst voorop te blijven in een concurrentiële markt. We gaan daarom ons product en de app optimaliseren, nieuwe recepten ontwikkelen en die gepersonaliseerd aanbieden. We willen de persoonlijke chef-kok van onze klanten zijn.’