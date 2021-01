Vlaamse durfkapitalist boort goudader aan met Deliveroo

Bij de jongste kapitaalronde kleven investeerders een prijskaartje van bijna zes miljard op de Britse maaltijdleverancier Deliveroo. Uitstekend nieuws voor de Vlaamse durfkapitalist Barend Van den Brande, die de waarde van zijn belang in Deliveroo op vijf jaar tijd maal zeven zag gaan.

De Antwerpse investeringsmaatschappij Hummingbird, geleid door Barend Van den Brande - zoon van de voormalige Vlaamse minister-president - investeerde vijf jaar terug voor het eerst in Deliveroo. De Londense maaltijdleverancier werd toen nog op zo'n 100 miljoen dollar gewaardeerd.

Zondag kondigde Deliveroo een nieuwe kapitaalronde aan, waarbij de maaltijdleverancier nog eens 180 miljoen dollar (omgerekend bijna 150 miljoen euro) aan munitie bijtankte om in te kunnen zetten op verdere groei. Bij die operatie kleefden investeerders een waardering van 7 miljard dollar of bijna zes miljard euro op Deliveroo.

Wat meteen ook wil zeggen dat ook het de waarde van belang van Hummingbird in Deliveroo nagenoeg maal zeven is gegaan. Hoeveel Hummingbird exact bezit van Deliveroo is niet bekend. Toen bijna twee jaar geleden bekendraakte dat de Amerikaanse technologiegigant Amazon in Deliveroo was gestapt, bleek dat Hummingbird in totaal zo'n 8 miljoen euro in het bedrijf had geïnvesteerd.

Mogelijk kan Hummingbird dit jaar cashen op zijn belang in Deliveroo. In september was al aan het licht gekomen dat Deliveroo de eerste voorbereidingen aan het treffen was voor een beursgang. Dat zou meteen de grootste beursgang in Londen zijn in drie jaar tijd. Al is er nog geen definitief besluit genomen over zo'n operatie. Deliveroo zelf praat hooguit over een 'potentiële beursgang'.

Farmville

Hummingbird, dat vorig jaar zijn tiende verjaardag vierde, wordt vanuit Londen geleid door Barend Van den Brande. De Vlaamse investeerder had daarvoor zijn sporen verdiend met Big Bang Ventures, dat onder meer belangen had in Clear2Pay, het betaalbedrijf van Jürgen Ingels en Michel Akkermans.

Behalve Deliveroo telt Hummingbird nog een hele reeks beloftevolle start-ups. Het investeerde onder andere in het Gentse Showpad en in het socialemediabedrijf Engagor. Ook Kraken, een van 's werelds populairste handelsplaatsen voor virtuele munten, maakt al sinds 2014 deel uit van de portefeuille van Hummingbird.

Schermvullende weergave Barend Van Den Brande leidt Hummingbird al zo'n tien jaar vanuit Londen. ©rv

Afgelopen zomer was het nog bingo voor Hummingbird toen de Antwerpse financier zijn belang verkocht in de Turkse start-up Gram aan het Amerikaanse Zynga, de bedenker van spelletjes als Farmville. Met die deal verdiende Hummingbird 75 keer zijn oorspronkelijke investering terug.

Dat is ook andere Belgische investeerders niet ontgaan. Toen Hummingbird in november vorig jaar twee nieuwe fondsen lanceerde, haalde het in een recordtijd van twee weken 175 miljoen euro op.

Corona-boost

Maaltijdleveranciers zoals Deliveroo hadden de voorbije maanden de wind in de zeilen omdat restaurants zich gedwongen zagen de deuren te sluiten als gevolg van de pandemie. Vorige week nog maakte het Nederlands-Britse Just Eat Takeaway bekend dat het in de laatste drie maanden van vorig jaar 57 procent meer bestellingen optekende dan in dezelfde periode in 2019.

Eind vorig jaar stelde ook Deliveroo dat het de voorbije maanden fors was gegroeid.Het bedrijf, dat in twaalf landen actief is, boekte vorig jaar wel nog een nettoverlies van omgerekend 350 miljoen euro. Die verliezen zijn volgens het bedrijf vooral te wijten aan extra investeringen.

Scherpe concurrentie

Ook andere spelers in deze bijzonder concurrentiële markt zijn volop aan het investeren om een grotere voetafdruk te krijgen. Het Duitse Delivery Hero tankte recent 1,6 miljard euro aan groeikapitaal en ook voor Just Eat Takeway ligt de focus op schaalgrootte. De groep rond de Nederlandse entrepreneur Jitse Groen deed in juni nog haar eerste stappen op Amerikaanse bodem met de overname van Grubhub.