Vlaamse frietreus naar rechter voor Waalse fabriek

Frietmaker Clarebout Potatoes trekt naar de rechter omdat de Waalse regering een vergunning voor een nieuwe fabriek vernietigde.

De Belgische diepvriesfrietenmaker Clarebout Potatoes - met 650 miljoen euro omzet de grootste speler van Europa - wil 300 miljoen euro investeren in een grote frietfabriek in het Waalse Frameries, maar dat loopt niet van een leien dakje.

653 miljoen Omzet Clarebout Potatoes verkocht in 2017 voor 653 miljoen euro frieten in de hele wereld.

De Waalse minister van Milieu Carlo Di Atonio (cdH) schorste de milieuvergunning voor een magazijn, dat al bijna klaar is. En de Henegouwse intercommunale IDEA annuleerde het voorkooprecht dat Clarebout kreeg voor de grond waarop het de eigenlijke fabriek wou bouwen.

Na de tegenslagen schiet eigenaar Jan Clarebout in actie. Hij stapt naar het gerecht.

Storm

Bij de rechtbank van eerste aanleg in Bergen vecht Clarebout de beslissing van minister Di Antonio aan. Hij overweegt ook naar de rechtbank te stappen voor de beslissing van IDEA, al viel de definitieve beslissing daarover nog niet.

'We gaan er niet meer akkoord dat de minister de bouw van ons magazijn heeft stilgelegd', zegt Clarebout-woordvoerder Jan Poté. 'Het gebouw is al bijna klaar, maar de werken liggen sinds een week stil.'

'Met de Waalse overheid bekijken we of we nog enkele werken kunnen uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Het bijna-afgewerkte gebouw moet bijvoorbeeld bestand zijn tegen een storm. We zijn in gesprek met de overheid, maar we weten nog niet of ze hun toestemming geven voor die werken.'

Kwade buurtbewoners

'We gaan er ook niet meer akkoord dat IDEA het voorkooprecht opschortte', zegt Poté. 'Dat kunnen ze niet zomaar doen. We bekijken of we juridische stappen nemen.'

Nadat bekend raakte dat Clarebout een fabriek zou bouwen in Frameries, reageerden buurtbewoners kwaad. Ze vochten de milieuvergunning van het magazijn aan. Daardoor moest Di Antonio het dossier beoordelen. Hij trok de vergunning in die een ambtenaar van de Waalse overheid in januari verleend had.

Clarebout Potatoes is de grootste diepvriesfrietenmaker van Europa. Het is er groter dan het veel bekendere McCain. Het bedrijf van de erg discrete ondernemer Jan Clarebout verkocht in 2017 voor 653 miljoen euro frieten in de hele wereld.

Nu al heeft het bedrijf een frietfabriek in de West-Vlaamse gemeente Heuvelland en in het Waalse Waasten. Daar werken samen 1.600 mensen.

Als de nieuwe fabriek er komt, verdubbelt het productieapparaat van Clarebout. Er kunnen 300 tot 500 mensen in werken.