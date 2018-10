Vlaamse regering erkent droogte als landbouwramp

Concreet gaat het om de periode tussen 2 juni en 6 augustus van dit jaar. In die periode viel er in alle 308 Vlaamse gemeenten zo weinig neerslag, dat het Koninklijk Meteorologisch Instituut de situatie als 'uitzonderlijk' bestempelde, meteen de eerste voorwaarde voor de erkenning als landbouwramp.

Getroffen landbouwers krijgen vanaf de publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad drie maanden de tijd om een schadedossier in te dienen, waarna ze een schadevergoeding kunnen krijgen als het verband tussen de schade en de droogte is aangetoond. Die schadevergoeding bedraagt maximaal 62.400 euro per getroffen landbouwer.