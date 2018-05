Vlaanderen hinkt achterop met biolandbouw

Op 1,1 procent van de Vlaamse velden wordt biovoeding geteeld. Het Europese gemiddelde ligt op 6,7 procent.

Belgen kopen steeds meer biologisch geteelde voeding, maar de Belgische biolandbouw volgt dat snelle groeitempo niet. Vorige jaar spendeerden de Belgen 449 miljoen euro aan bioproducten. Dat is ruim dubbel zoveel als de 190 miljoen euro uit 2008.

In diezelfde periode steeg de ruimte waarop boeren in Vlaanderen aan biolandbouw doen van zo'n 3.000 hectare naar 4.500 hectare. Op 1,1 procent van de Vlaamse landbouwgronden worden biogroenten geteeld, tegenover 6,7 procent in heel Europa.

Bijgevolg moeten supermarkten een beroep doen op buitenlandse bedrijven. De Colruyt-groep, die ook de bioketen Bio-Planet ontvangt, importeert meer dan de helft van zijn bioproducten. 'Nochtans hebben lokale producten onze voorkeur', zegt Rony Neufkens', die verantwoordelijk is voor de groenteaankoop van Colruyt. Nog meer Belgische supermarktketen moeten een beroep doen op buitenlandse boeren omdat de Belgische productie onvoldoende groot is, valt te horen bij het Vlaams Agentschap voor Landbouw en Visserij (VLAM).

Financiële hulp

Daarom heeft de Vlaamse regering een actieplan opgesteld om de Vlaamse biolandbouw een boost te geven. Intussen investeren supermarkten op eigen houtje in meer biolandbouw. Zo liet Colruyt dinsdag zien hoe het een West-Vlaamse boer, die teelt op 20 hectaren landbouwgrond, financieel hielp bij de omschakeling naar biolandbouw.

Dat deed de supermarktgroep door hem tijdelijk een meerprijs te betalen voor zijn producten. 'Een van de redenen waarom boeren aarzelen om over te schakelen is de lange omschakelingstijd', zegt Neufkens van Colruyt. 'Wanneer een boer biologisch begint te telen duurt het twee tot drie jaar vooraleer zijn producten onder het biolabel in de rekken mogen liggen. Al die tijd moet de boer duurdere bioteeltmethodes gebruiken, maar de meerkost kan hij niet doorrekenen aan de klanten.'

Massale omslag

'Wij hebben de boer in kwestie twee jaar lang een prijs betaald die tussen die van bioproducten en die van klassieke producten ligt. Die iets hogere prijs rekenden we aan aan onze klanten. Dat verantwoordden we op het etiket te vermeldden dat het landbouwbedrijf aan het omschakelen is naar biolandbouw.'

Toch moeten boeren er niet op rekenen dat supermarktbedrijven hen massaal op die manier zullen helpen. Bij Colruyt klinkt het dat het zijn steentje wil bijdragen, maar er zijn geen plannen zijn om het steunmechanisme ook bij andere omschakelende boeren toe te passen.

'Meer Belgische biolandbouw is wenselijk', zegt Neufkens. 'Maar het is niet de bedoeling dat er een massale omslag komt, want dan komt de leefbaarheid van bioboeren in het gedrang.' Dankzij de samenwerking met de West-Vlaamse landbouwer stijgt het bioareaal van Colruyt met een derde.