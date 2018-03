Vleesfraude dreigt Verbist de das om te doen

Door de vleesfraude zetten de supermarkten alle samenwerking stop met de West-Vlaamse slachthuisgroep Verbist. Nochtans zijn zij het die de sector met lage prijzen in de tang nemen.

‘40 jaar werk in twee minuten om zeep’, was de reactie van Louis Verbist (73) in september vorig jaar, toen Animal Rights undercoverbeelden maakte van dierenmishandeling in zijn Izegems slachthuis. Wantoestanden die volgens hem vooral te wijten waren aan één arbeider die zijn boekje te buiten was gegaan. ‘Onvoorstelbaar wat die beelden kapotgemaakt hebben’, vond hij.

De werknemer uit het filmpje werd ontslagen, maar de economische schade was groot. Het West-Vlaamse slachthuis bleef maandenlang dicht. Ongeveer 120 personeelsleden waren technisch werkloos. De reden: ruim 90 procent van de klanten - waaronder grote spelers als Delhaize en Colruyt - haakte af. Maar de bejaarde ondernemer bleef strijdvaardig: ‘Of het faillissement dreigt? We geven zo vlug niet op.’

Slachtafval

De vleesfraude die deze week werd ontdekt bij Veviba, een Waalse dochter van de slachthuisgroep, dreigt de groep nu wel de das om te doen. Meer dan de helft van de gecontroleerde producten bleek niet in orde met de regels op het vlak van voedselveiligheid. Er was geknoeid met invriesdata en er bleek ook slachtafval in vlees voor menselijke consumptie verwerkt.

De federale overheid en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) reageerden bliksemsnel. Ze trokken niet alleen de erkenning in van de uitsnijderij en de opslagactiviteiten van Veviba in Bastenaken, maar ook van de diepvriesmagazijnen in drie andere filialen van de groep. Dat blijft zo tot het gerechtelijk onderzoek is afgerond, en volgens het FAVV kan dat nog maanden duren.

Ook supermarktgroep Delhaize trok prompt aan de noodrem. Ze sprak van een ‘onherstelbare vertrouwensbreuk’ en zette de samenwerking met Verbist volledig stop. Sectorgenoot Colruyt besliste de bestellingen bij de groep tot nader order op te schorten, en ook bij Carrefour kwam een gelijkaardige maatregel, hoewel er daar enkel vlees werd ingekocht bij het slachthuis Adriaens in Velzeke, een ander onderdeel van de groep.

Met als gevolg dat de activiteiten van marktleider Verbist - goed voor 30 procent van het rundvlees op de Belgische markt - nagenoeg volledig werden lamgelegd. De familie Verbist reageerde met een kort persbericht: ‘Het bedrijf heeft er alle vertrouwen in dat het onderzoek de juiste proportie van de feiten zal aantonen.’

Genadeslag

Maar met het wegvallen van de drie grote supermarktketens als grootste afnemer van de groep dreigt de genadeslag voor de vleesgroep die zowat 700 medewerkers in België tewerkstelt. Alleen al bij Veviba in Bastenaken - dat geleid wordt door zoon Diederik Verbist - dreigen 250 tot 300 personeelsleden op straat te belanden.

Veel mogelijkheden om de klap op te vangen zijn er niet. Het eigen vermogen van de groep - een stootkussen tegen financiële tegenvallers - is niet erg groot: amper 17 procent van het balanstotaal. Ook het winstpotentieel van de groep staat onder druk. Met een bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) van 5,4 miljoen euro op een omzet van 198 miljoen euro draait de groep erg lage marges: amper 2 tot 3 procent.

Groep Verbist De 73-jarige West-Vlaming Louis Verbist werkte zich in 40 jaar op tot de marktleider onder de Belgische vleesverwerkers.

Zowat 30 procent van al het rundvlees dat op de Belgische borden belandt, komt uit een van zijn slachthuizen.

Verbist heeft slachthuizen in Izegem, dat in september 2017 tijdelijk dicht moest wegens dierenmishandeling, Velzeke, Rochefort in Bastenaken. De Waalse abattoirs en dat in Velzeke horen bij het Verbist-onderdeel Veviba - geleid door zoon Diederik.

Behalve slachthuizen bezit Verbist 19 rundboerderijen, waar de slachtdieren worden vetgemest.

Op 198 miljoen euro omzet boekte de groep in 2016 een nettowinst van 800.000 euro.

Verbist telt circa 700 werknemers in België. Veviba uit Bastenaken, waar de vleesfraude werd vastgesteld, telt 250 tot 300 werknemers.

In zijn jaarverslag windt het bedrijf er geen doekjes om. ‘De blijvend moeilijke marktomstandigheden zijn hiervan de belangrijkste oorzaak’, klinkt het. Experts wijzen op de steeds grotere druk die op de sector wordt uitgeoefend om vlees aan de goedkoopste prijs aan te bieden. Dat zorgt voor nefaste situaties bij sommige spelers. ‘Zo zet je de deur open voor opportunisten om er de kantjes af te lopen en beland je al snel in de illegaliteit’, zegt Frédéric Leroy, voedingsbiotechnoloog aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Vlees minder populair

Ironisch genoeg zijn het vooral de supermarktketens die de vleessector in de tang nemen: ze spelen de vleesverwerkers tegen elkaar uit om de prijzen laag te houden. En dat onder invloed van een kritische consument bij wie vlees steeds minder populair wordt. Groep Verbist is zich daarvan bewust. ‘De kernactiviteit van onze groep blijft de toelevering aan de grootdistributie waar we vooral willen werken aan de uitdieping van de relatie’, merkte het bedrijf in zijn jongste jaarverslag omfloerst op. Of hoe hierbij de zwakke plek van het probleem werd blootgelegd.

Door het vleesschandaal lijkt die relatie met de Belgische distributiesector nu volledig opgeblazen. Veel alternatieve afzetmogelijkheden voor de groep zijn er niet. Verbist kan nieuwe klanten zoeken in het buitenland, zoals Nederland en Frankrijk, waar ze nu al naar uitvoert, of China en het Verre Oosten, waar ze al recent pogingen voor deed. Drie vierde van de omzet is echter Belgisch, en daarvan neemt de grootdistributie ruim 60 procent voor haar rekening. De kans is klein dat de buitenlandse markt snel vervanging oplevert.

Groep Verbist was de voorbije jaren een snelgroeier in de sector, dankzij diverse overnames. Naast de slachterij in Izegem en het vleesbedrijf Veviba telt de West-Vlaamse groep ook nog een achttal andere vestigingen in België. Die expansie leidde tot hogere volumes om de krappe marges op te vangen. Daarnaast werd ook op kwaliteit gemikt om de rendabiliteit te verhogen. Verbist is naar eigen zeggen de grootste producent van Belgisch biorund - zo levert het kwaliteitsvlees van het ras ‘blanc bleu belge’. De groep bezit 19 rundboerderijen, waar slachtdieren worden vetgemest met eigen gewassen. Maar ook daar heeft de groep het niet onder de markt, onder meer door een ‘substantiële daling van de graanprijzen en de landbouwsubsidies’.

Toevallig

Opmerkelijk genoeg kwam de vleesfraude bij Veviba eerder toevallig aan het licht. Speurders vielen binnen in het vleesbedrijf in Bastenaken, naar verluidt in het kader van een Belgisch-Luxemburgs onderzoek naar sociale fraude. De inspecteurs van het FAVV waren pro forma mee uitgenodigd door de onderzoeksrechter, en ze ontdekten geen zwartwerkers maar wel een opmerkelijk geval van datumfraude.

Het is in ieder geval niet de eerste keer dat Verbist in aanraking komt met het gerecht. In april 2017 werd Louis Verbist nog veroordeeld tot vier maanden met uitstel en 90.000 euro boete omdat zijn bedrijf illegaal afvalwater dumpte op een boerderij in Oosterzele, waar de groep runderen kweekt.

In 2006 werd de vleesgroep dan weer na een jarenlange procedure vrijgesproken voor gesjoemel bij de in- en uitvoer van runderen van en naar Rusland en Iran. ‘Een grote last, die ik nu toch al bijna acht jaar meedraag, valt van mijn schouders’, reageerde de pater familias toen. ‘Ik heb het nooit begrepen dat ik voor de rechtbank moest verschijnen. Het is voor mij en het bedrijf een zware periode geweest die we nu hopelijk kunnen afsluiten.’

Nu is het weer zover. De zeventiger weet dat de reputatie van het bedrijf - zijn belangrijkste actief - opnieuw op het spel staat. Veviba liet alvast weten dat het ‘alle transparantie wil geven en dat de voedselveiligheid altijd prioriteit was’.

