Vleesindustrie blijkt ook in België kwetsbaar voor corona...

De besmettingen bij Westvlees bewijzen een zoveelste keer dat de vleesindustrie kwetsbaar is voor het coronavirus. Vaak liggen precaire werk- en woonomstandigheden aan de oorsprong, maar bij het West-Vlaamse vleesbedrijf is dat volgens de vakbonden niet het geval.

Bij het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Westrozebeke zijn meer dan 200 personeelsleden in quarantaine geplaatst nadat een aantal werknemers besmet bleek te zijn met het coronavirus. 'Bij een tiental werknemers van onze versnijderij in de fabriek van Westrozebeke is corona vastgesteld', zegt Jos Claeys, de CEO van Westvlees. 'Daarom hebben we samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid besloten de hele afdeling te testen op corona.'

De 225 werknemers van de afdeling moeten allicht twee weken in quarantaine blijven. De rest van het bedrijf kan blijven draaien omdat alle positieve gevallen vooralsnog in dezelfde afdeling blijken te werken.

Westvlees behoort tot de Belgian Pork Group, een van de belangrijke Europese producenten van varkensvlees. De stilgelegde activiteiten worden overgenomen door andere bedrijven uit de groep.

Hoe de besmettingen hebben plaatsgevonden, is nog niet duidelijk. Claeys wijst erop dat zijn bedrijf controleert of alle voorzorgsmaatregelen worden nageleefd. Werknemers moeten al weken een mondmasker dragen. 'Buiten het slachthuis kunnen wij niet controleren', zegt hij. De topman wijst erop dat heel wat werknemers carpoolen. Tijdens zo’n autorit kan het virus gemakkelijk van de ene naar de andere persoon springen.

Kwetsbare slachthuizen

Toch is het niet ondenkbaar dat de besmetting op de werkvloer heeft plaatsgevonden. Slachthuizen blijken zeer kwetsbaar als het om coronabesmettingen gaat. In Duitsland ging een megaslachterij van Tönnies in Noordrijn-Westfalen tijdelijk dicht, omdat meer dan duizend personeelsleden met het virus besmet bleken. De regio rond de fabriek moest in lockdown. Ook in Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Ierland en de Verenigde Staten bleken slachthuizen kleine of grote besmettingshaarden.

Een virologische verklaring voor de vele besmettingen is dat in de vleessector gewerkt wordt in gekoelde ruimtes. Het virus lijkt in die omstandigheden beter te gedijen dan in de zomerse buitenlucht. Bovendien is het versnijden van vlees is zwaar werk, waarbij afstand houden niet altijd gemakkelijk is. Door het zware werk gaan werknemers zwaarder ademen, waardoor mondmaskers niet altijd de bescherming geven die ze in normale omstandigheden bieden.

Precaire woon- en werkomstandigheden

Al leren ervaringen uit het buitenland dat besmettingen dikwijls buiten het slachthuis plaatsvinden. Daarom is het eerder kijken naar socio-economische oorzaken. Slachthuizen werken vaak met tijdelijke arbeidskrachten, dikwijls uit Oost-Europa. Zij leven vaak samen in kleine en slecht verluchte ruimtes, waar het risico op besmettingen zeer groot is.

Sectoren die op dezelfde manier werken, zoals de fruitteelt, kampen met gelijkaardige problemen. De virusuitbraken in Europese coronahotspots als het Catalaanse LLeida, waar besmettingen in de fruitteelt aan de basis van de opstoot lagen, en Leicester, waar het om een textielbedrijf ging, zijn daar voorbeelden van.

'Westvlees heeft pech gehad'

Het bedrijf valt weinig te verwijten. Ik vrees dat we hier gewoon pech hebben gehad. Marnik Willaert ACV-vakbondsafgevaardigde

Bij Westvlees blijkt evenwel geen sprake te zijn van precaire leef- of werksituaties. Kazernes of containerwoningen waarin mensen worden samengepropt, bestaan er volgens de christelijke vakbond ACV niet. ‘De besmettingen zijn niet te wijten aan de huisvesting, want buitenlandse werkkrachten worden ondergebracht in gewone huizen’, zegt vakbondsafgevaardigde Marnik Willaert. ‘Soms wonen ze wel met drie of vier mensen samen, maar dat is in een Vlaams gezin niet anders.’

Aan de arbeidsomstandigheden ligt het volgens Willaert evenmin. ‘Er zijn duidelijke regels voor corona afgesproken, waardoor nauw contact in de refter bijvoorbeeld wordt gemeden en er op de vloer duidelijke looplijnen zijn. Het bedrijf valt weinig te verwijten. Ik vrees dat we hier gewoon pech hebben gehad.'

Contact- en brononderzoek

Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is de uitbraak een voorbeeld van hoe het contact- en brononderzoek steeds beter werkt. 'Op basis van ons eigen onderzoek, waarbij we vaststelden dat het aantal besmettingen in de gemeenten rond het bedrijf toenam, is de onderneming op onze radar gekomen. We hebben daarenboven een signaal gekregen van de labo's in de buurt en van het bedrijf zelf, dat goed heeft meegewerkt', zegt woordvoerder Joris Moonens.