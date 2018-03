Vleeskoning Verbist schim van zichzelf

Het vleesschandaal houdt lelijk huis bij de West-Vlaamse groep Verbist van de gelijknamige familie. Dat vormt een bedreiging voor honderden arbeidsplaatsen.

In de vestiging in Bastenaken van de West-Vlaamse slachthuisgroep Verbist werd bevroren vlees uit 2001 aangetroffen. En in 2016 werd vlees onderschept dat uitgevoerd werd naar Kosovo en dat twaalf jaar oud was. Almaar meer details raken bekend over de fraude waarvan Verbist sinds kort verdacht wordt.

Gewezen minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Groen), die aan de basis lag van het Federaal Voedselagentschap FAVV, onthulde gisteren zelfs dat Verbist eind jaren 90 een medewerker van haar probeerde om te kopen. Het laatste woord is dus nog niet gezegd over de door Louis Verbist uitgebouwde groep, die al eerder in opspraak kwam, onder meer voor inbreuken op het dierenwelzijn.

Druppel te veel

Maar het lijkt alsof de fraude de druppel te veel is voor het bedrijf, dat in goed 40 jaar zowat een derde van de rundvleessector in ons land in handen kreeg. Het nieuwe schandaal legt de groep grotendeels lam.

In Bastenaken, het grootste Verbist-slachthuis van de vier, mag nog worden geslacht, maar die activiteit ligt bijna helemaal stil. De snijderij ligt er door de intrekking van haar vergunning verlaten bij.

Het is niet duidelijk hoe het verder moet. Het Waals Gewest liet het investeringsfonds Sogepa twee crisismanagers naar de vestiging sturen. De reden is een Sogepa-lening van 5,5 miljoen euro, waarvan Verbist nog 3,7 miljoen moet aflossen.

Sociaal kluwen

Sociaal is Bastenaken bovendien een kluwen. Zowat een derde van de 300 werknemers staat op de loonlijst van Verbist. De rest is volgens de socialistische vakbond FGTB in dienst van onderaannemers, een klassiek fenomeen in de sector. Tal van arbeiders komen uit Oost-Europa omdat de sector hier geen mensen vindt.

Het slachthuis in Rochefort, dat voor zover bekend niets met de fraude te maken heeft, deelt in de klappen. Woordvoerder Pascal François zegt dat 90 procent van de klanten in drie dagen tijd opgestapt is. ‘Het lijkt alsof we op een zwarte lijst beland zijn. Maar we zijn een zijdelings slachtoffer.’

In schijfjes verkocht

De ironie wil dat Verbist Rochefort pas begin dit jaar helemaal in handen kreeg. Gewezen eigenaar Jules Lanciers, die het slachthuis in schijfjes verkocht, ziet het met lede ogen aan en probeert de West-Vlaamse familie ertoe aan te zetten het bedrijf weer te verkopen om het samen met zijn 70 werknemers te redden. Hij probeert ook een koper te vinden.

90 procent Vertrokken klanten Woordvoerder Pascal François zegt dat 90 procent van de klanten in drie dagen tijd opgestapt is.

Of Louis Verbist daar oren naar heeft, is niet duidelijk. Hij was gisteren onbereikbaar voor commentaar. Zijn financieel directeur Patrick Plovie zei dat de groep er voorlopig het zwijgen toe doet.

Enkel het slachthuis Adriaens in Velzeke (Zottegem) en de bijna 20 runderboerderijen van de groep draaien nog normaal. De groep speelt daardoor een groot deel van haar omzet (197 miljoen euro in 2016) kwijt.

Carrefour

Patrick De Clerck, de directeur van Adriaens, ontkende gisteren dat het opschorten van de orders door Carrefour de onderneming grotendeels tot stilstand bracht, zoals sommigen beweerden. ‘De productie is wat verminderd, maar de activiteiten gaan door.’

Verbist kwam vorig najaar al uitgebreid in opspraak door undercoverbeelden van de organisatie Animal Rights. Die filmde wantoestanden in het slachthuis van Izegem. Het bedrijf moest toen tijdelijk de deuren sluiten en speelde heel wat klanten kwijt.

Onderaannemers

Verbist maakte zich de voorbije maanden sterk dat Izegem weer normaal zou draaien. Maar nu blijkt dat de slacht- en verwerkactiviteiten er definitief stopgezet zijn.

120 Aantal werknemers Volgens de vakbonden ABVV en ACV blijven van de zowat 120 werknemers bij Verbist en de onderaannemers in Izegem alleen zo’n 20 bedienden over, naast enkele arbeiders voor transport en de boerderij.

Volgens de vakbonden ABVV en ACV blijven van de zowat 120 werknemers bij Verbist en de onderaannemers in Izegem alleen zo’n 20 bedienden over, naast enkele arbeiders voor transport en de boerderij.