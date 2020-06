Vleeswarenbedrijf Breydel: ‘Het is heavy geweest'

Bij het Oost-Vlaamse vleeswarenbedrijf Breydel komt een ongeluk nooit alleen. Na de Afrikaanse varkenspest vorig jaar slaat nu de coronacrisis een gat in de spaarpot. Een verhaal van afgelaste voetbalbarbecues, Bruce Springsteen in varkensstallen en gebrek aan chauvinisme.

‘Mensen hebben door berichten over hamstergedrag en de erkenning als essentiële sector misschien de indruk dat voedingsbedrijven door de crisis zijn gefietst, maar dat is niet zo. Zij hebben ook afgezien’, luidde vorige week de boodschap van Fevia, de federatie van Belgische voedingsbedrijven.

Daar kan Ivan De Keyser, CEO en eigenaar van de kmo Breydel, van meespreken. Op het dieptepunt van de crisis daalde de weekomzet met 50 procent. Dit jaar draaide Breydel er al 200.000 euro van zijn reserves door. ‘En we hadden al geen overschot na vorig jaar’, zegt De Keyser. ‘Maar goed, we knokken door.’

Streekproduct

Schermvullende weergave Breydel-ham en Breydel-spek zijn erkende streekproducten. ©Wouter Van Vooren

Het bedrijf is vooral bekend van zijn ovengebakken Breydel-ham en Breydel-spek, die erkend zijn als streekproducten. Het gamma is evenwel ruimer, met ook ribbetjes, spekfakkels, paté, porchetta enzovoort. De oorsprong van Breydel ligt in de slagerij Saint Pierre aan het Sint-Pietersstation in Gent. Vader Antoine baatte destijds de zaak uit, gaf het roer door aan zijn dochter en bouwde met zoon Ivan een vleesfabriek, zo’n 20 kilometer verderop.

‘Mijn vader is helaas snel uitgevallen, door ziekte. Het was een lastige start’, zegt De Keyser, die er als twintiger plots alleen voor stond. Naar analogie met de Gentse Ganda-ham zette hij met Breydel zijn eigen merk neer en bouwde het ‘met hard werken en boerenverstand’ uit tot een kmo met 8 à 9 miljoen euro omzet en een paar honderdduizend euro nettowinst. Tot 2018 tenminste, want in 2019 en 2020 belandde Breydel van de ene in de andere crisis.

2019 ging voor Breydel de geschiedenis in als het jaar van de Afrikaanse varkenspest. Wereldwijd werden miljoenen varkens geruimd. Door de schaarste schoten de prijzen voor varkensvlees - de basisgrondstof van Breydel - de helft omhoog.

‘We verwerken 150 ton vlees - buiken, billen, borstkassen - per maand. Dan lopen de cijfers snel op, hoor. We hebben sinds april vorig jaar gemiddeld 75.000 extra kosten per maand en op de piek nog meer. Het is heavy geweest. Ik moet er geen tekening bij maken, zeker?’, zegt De Keyser. ‘De kosten doorrekenen aan de klant? Niet evident. De retail speelt het hard. We hebben moeten incasseren. De winstmarge stond onder druk en dat heeft vorig jaar een gat geslagen in onze reserves.’

Weg uit de mainstream

Die crisis trof de hele sector, maar kwam bij Breydel extra hard aan omdat het net had geïnvesteerd en was omgeschakeld naar korteketenlandbouw. ‘Als kleine speler moet je weg uit de mainstream. We willen en kunnen niet meespelen in een markt van ‘1 + 1 gratis’. In de biersector zie je dat ook. Er wordt minder pils gedronken, maar met speciale bieren kan je je onderscheiden’, zegt De Keyser.



Breydel > Productie van ovengebakken vleeswaren. Breydel-ham en Breydel-spek zijn erkende streekproducten. > Opgericht in 1979 door familie De Keyser. > Fabriek in het Oost-Vlaamse Gavere. > Omzet: 8,5 miljoen euro (2018) > Nettowinst: 0,3 miljoen euro (2018), bedrijf verwacht nettoverlies in 2019 en 2020

> Werknemers: 60

Breydel zegde de contracten op met alle vleesleveranciers en ging in zee met drie lokale boeren die volgens duurzame criteria werken. Hun varkens krijgen onder meer reststromen van avocado’s te eten en luisteren in hun stallen naar muziek. ‘Een vaste playlist van drie uur, twee keer per dag. Wim Mertens, Bruce Springsteen - rustige, leuke muziek. Die spelen we ook tijdens het transport naar het slachthuis zodat ze minder stress hebben.’

Die extraatjes voor de varkens betekenen wel dat Breydel een meerprijs boven op de marktprijs betaalt. ‘En we hebben nieuwe verpakkingen en een nieuwe website. Voor een kmo zijn dat zware investeringen - als de zaken goed lopen, maar zeker als je tegenslag hebt.’

Eindeseizoensbarbecues

Met de coronacrisis kreeg Breydel een tweede tik in korte tijd. ‘Van een margeprobleem zijn we naadloos in een volumeprobleem overgegaan’, zegt De Keyser. De vleeswarenfabriek is blijven draaien, maar in een lager tempo. Cafés en restaurants moesten de deuren sluiten waardoor leveringen aan horecagroothandels stilvielen. ‘Ook evenementen vielen plots weg, of de bestellingen voor de eindeseizoensbarbecues van voetbalploegen.’

Onze varkens krijgen in de stallen elke dag een vaste playlist te horen. Bruce Springsteen, Wim Mertens: leuke, rustige muziek. Ivan De Keyser CEO en eigenaar Breydel

Ook in de supermarkten, die op volle toeren draaiden, zijn de volumes gekrompen. Breydel levert aan Delhaize, Carrefour, Spar en OKay. Maar in vele vestigingen gingen de bedieningstogen - waar vlees ter plekke wordt versneden - tijdelijk dicht.

‘Aan alle kanten hebben we omzet zien wegvallen’, zegt De Keyser. Dit jaar hoeft het bedrijf ook niet meer te rekenen op de inkomsten uit zijn Pistoleekraam - bekend van de slogan ‘Goeste in ne pistolee, olé olé’ - op de Gentse Feesten. En door de annulatie van een belangrijke voedingsbeurs wordt de lancering van een nieuw aperitiefgamma - met pastrami, hammousse en feuilletines - uitgesteld tot volgend jaar.

Cashdrain

Om de impact te temperen, vroeg Breydel voor een derde van zijn personeel tijdelijke werkloosheid aan. Kapitaalaflossingen van leningen werden in samenspraak met de bank zes maanden uitgesteld en het bedrijf kreeg zuurstof via een extra kredietfaciliteit van 250.000 euro.

50% Breydel verloor op het piek van de crisis de helft van zijn weekomzet. ‘Overal vielen bestellingen weg, ook voor eindejaarsbarbecues van voetbalploegen bijvoorbeeld.’

De Keyser gaat ervan uit dat het ergste achter de rug is. ‘We evolueren naar 75 procent van onze normale volumes. Ik hoop dat de cashdrain gestopt is.’ Maar een tweede verliesjaar op rij lijkt onafwendbaar. ‘We hopen de schade te beperken en met een aanvaardbaar verlies te eindigen.’

Thuisvakantie

De Keyser heeft voor dit jaar zijn hoop gevestigd op het succes van thuisvakanties. ‘Ik misgun niemand zijn reis, maar ik hoop toch dat meer mensen in eigen land blijven en geld uitgeven. Maar ik besef dat als de reisbestemmingen weer toegankelijk zijn, in combinatie met goedkope vliegtickets, het lastig wordt ze hier te houden.’

Het gebrek aan chauvinisme bij Belgen als het over de eigen economie gaat, is hem een doorn in het oog. ‘In Nederland, Frankrijk en Duitsland heb je dat wel. In Frankrijk leveren we artisanaal gekookte ham, maar in 2016 is ons opgelegd met Franse varkens te werken. Zo hard spelen ze het. Vrienden zeggen dat ik daar nogal fanatiek in ben. Dat klopt. Op café bestel ik geen pint van AB InBev maar een biertje van lokale ondernemers die hard zwoegen.’