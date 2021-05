Voedingsreus Cargill slaat nieuwe slag in België

De Amerikaanse voedingsreus Cargill versterkt zijn Belgische activiteiten met de overname van Leman Decoration Group, een grote speler uit Moeskroen voor taartdecoraties voor de bakkerijsector.

Cargill heeft wereldwijd zo'n 155.000 mensen in dienst, van wie ongeveer 1.200 in België. Die zijn verspreid over vijf vestigingen. Niet geheel verwonderlijk zijn drie van die vestigingen (in Moeskroen, Antwerpen en Kalmthout) in chocoladeland België chocoladefabrieken. Moeskroen kwam onlangs in het nieuws met een investering in de bouw van het innovatiecentrum House of Chocolate.

Vlak bij de vestiging van Cargill daar komt er een tweede bij, door de overname van Leman Decoration Group. Dat heeft vooral grote vestigingen in Thailand en op het eiland Mauritius, maar is ook actief in de Henegouwse gemeente, waar de hoofdzetel ligt. Leman Decoration Group heeft alles samen bijna 450 mensen in dienst. Een omzetcijfer voor de groep is niet meteen terug te vinden.

Leman ontstond in 1963 in het West-Vlaamse Kuurne en was nog altijd in handen van de gelijknamige West-Vlaamse familie. Met Didier Leman, de zoon van oprichter Georges, staat de tweede generatie van de familie aan het roer. Het overnamebedrag is niet bekend. Cargill geeft in zijn persbericht over de overname geen financiële details. Het bedrijf verwijst voor commentaar naar Cargill.

De focus op België is misschien geen toeval: de Europese chocoladetak van Cargill wordt geleid door de Vlaamse Inge Demeyere.