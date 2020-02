Vogel voor de kat

Als druk bezette professional bestelt de Rekenmeester al eens ingrediënten voor het avondeten bij een maaltijdbezorger als HelloFresh. De Duitse groep heeft haar imperium in enkele jaren wereldwijd uitgebouwd.

In de Verenigde Staten is Blue Apron het 'lokale HelloFresh'. Het onlinebedrijf werd acht jaar geleden opgericht en ging van de hemel naar de hel. De hemel was de beursintroductie midden 2017.

Alhoewel. Al bij die operatie moest Blue Apron vrede nemen met een lager dan verwachte introductieprijs en minder verse middelen dan verhoopt. Beleggers hadden toen al vragen over de winstgevendheid van het bedrijf en hoe het de groeiende concurrentie zou counteren. De internetreus Amazon had toen net de overname van de supermarktketen Whole Foods aangekondigd.

Sindsdien ging het enkel bergaf. Ten tijde van de beursgang had Blue Apron meer dan 1 miljoen klanten. Anderhalf jaar later was dat nog maar de helft (557.000) en eind 2019 stond de teller op 351.000 meer (-37%). De omzet over het afgelopen jaar kromp met een derde tot 455 miljoen dollar. In het vierde kwartaal slikte de Amerikaanse maaltijdbezorger een verlies van 22 miljoen dollar op 94 miljoen dollar aan inkomsten.

Blue Apron kreunt onder de concurrentie. Tegenover het New Yorks bedrijf staan reuzen als Amazon en de supermarktgigant Walmart. En de consument lijkt steeds vaker te kiezen voor - minder tijdrovende - bereide maaltijden die aan huis worden geleverd door bedrijven als Uber Eats.

Ook HelloFresh kwam Blue Apron met succes op zijn thuismarkt bekampen. In 2015 had de Duitse maaltijdbezorger volgens het onderzoeksbureau Euromonitor in de VS een marktaandeel van minder dan 10 procent. Blue Apron bezette toen bijna een kwart van de markt. Eind vorig jaar waren de rollen omgekeerd.

Om het tij te keren probeert Blue Apron opnieuw in de kosten te snoeien. Het gaat een vestiging in Arlington (Texas) sluiten. Maar het management zoekt vooral een manier om zijn balans te versterken, via een kapitaalverhoging of de verkoop van activa. Maar een fusie of verkoop lijkt een waarschijnlijker piste voor wat ooit een van de beloftevolste techstart-ups in New York was.