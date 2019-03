Voorzitter van biergigant AB InBev vertrekt

Een woordvoerder van de investeringsmaatschappij JAB, waar Goudet één van de managing partners is, bevestigt het vertrek aan Financial Times. Goudet vertrekt volgens JAB 'om meer tijd te kunnen besteden aan zijn groeiende verantwoordelijkheden als managing partner en CEO van JAB'.

De positie van Goudet als voorzitter van 's werelds grootste bierproducent zou niet lang houdbaar zijn omdat hij ook managing partner is van investeringsmaatschappij JAB, het moederbedrijf van ondermeer koffieconcern Jacobs Douwe Egberts, parfummaker Coty (Calvin Klein en Hugo Boss) en huishoudmiddelenproducent Reckitt Benckiser (Vanish, Cillit Bang, Durex en Strepsils).

JAB kwam steeds meer in het vaarwater van AB InBev door de overname van koffie- en frisdrankmaker Keurig Dr. Pepper. Dat zou de combinatie van de twee functies niet langer mogelijk maken.

De Fransman Goudet is sinds 2015 voorzitter van AB InBev. Zijn vijfjarig mandaat zou pas volgend jaar aflopen.

JAB is de investeringsmaatschappij van de steenrijke Duitse familie Reimann. Die voerde begin dit jaar een omvangrijke stoelendans door in de top van de holding. Jarenlange voorzitter Bart Becht moest vertrekken. Becht werd vervangen door drie nieuwe managing partners, waaronder het financiële brein van AB InBev, Ricardo Rittes. Die geldt als een van de architecten van de overname van Anheuser Busch door AB InBev in 2015.