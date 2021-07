Vranken-Pommery klinkt op de vrijheid met omzetboost

De Franse drankengroep Vranken-Pommery Monopole ziet zijn omzet met bijna de helft toenemen na een door corona geteisterd 2020. De prognose voor de jaaromzet gaat omhoog, ondanks de verwachte 'beperkte' oogst in de Champagnestreek.

Een van de sectoren die vorig jaar het hardste leed, is ook een van de sectoren die het meest symbool staat voor de terugkeer naar het normale leven: de drankensector. Nu iedereen aan de lopende band prikjes krijgt, de horeca weer open mag en de coronabubbels een fenomeen van het verleden lijken, eist een andere soort bubbels opnieuw zijn plaats op. Bij de bubbelspecialist Vranken-Pommery hebben ze dat geweten.

Het Franse bedrijf met Belgische roots kon uitstekende resultaten voorleggen voor de eerste helft van 2021. De omzet steeg met 45 procent, van 64,3 miljoen in de eerste jaarhelft van 2020 tot 93,3 miljoen euro dit jaar. De grootste stijger is de champagneverkoop, die met 50 procent toenam tot 76,1 miljoen euro. De verkoop op de internationale markt nam toe met 68 procent. In Frankrijk, goed voor een derde van de totale verkoop, is er een vijfde meer omzet.

De forse sprong is in grote mate te danken aan de gekelderde vergelijkingsbasis van vorig jaar, maar los daarvan kan 2021 makkelijk de vergelijking doorstaan met de precoronajaren. Zo is de omzet te vergelijken met die van 2018. De verkoop aan klanten ligt zelfs 13,5 procent hoger tegenover 2019.

Lentevorst

Vranken trekt zijn jaardoelstelling voor de omzetgroei op naar minstens 7,5 procent, tegenover de 5 procent waar de groep eerder op rekende. De omzetverhoging komt er ondanks de lentevorst en de opstoten van meeldauw die zwaar zullen drukken op de oogstrendementen in de Champagne. 'De oogst zal wellicht beperkt zijn, maar dat kan gelukkig gecompenseerd worden door de reservewijnen vrij te geven', meldt Vranken.