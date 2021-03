Vranken-Pommery mijdt nipt rode cijfers in coronajaar

De verkoop lag in 2020 wereldwijd lang stil als gevolg van de lockdownmaatregelen die vele landen invoerden om de verspreiding van het virus in te dammen. Omdat restaurants de deuren moesten sluiten en grote feesten uitbleven, zag Vranken-Pommery zijn omzet over heel 2020 uiteindelijk met ruim 11 procent terugvallen naar 244 miljoen euro.

Het is al het tweede jaar op rij dat de omzet van het champagnehuis zo'n zware deuk krijgt. In 2019 daalde de omzet met bijna 10 procent nadat een nieuwe Franse wet promoties in Franse supermarkten had beperkt. Een jaar voordien hadden de gelehesjesacties al een rem gezet op de groei van de verkoop.