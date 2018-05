Vrees voor jobverlies in brouwerij Hoegaarden

Een deel van de productie van Hoegaarden verhuist naar China. Vanaf 1 juni wordt er niet langer zeven dagen op zeven gebrouwen in de brouwerij in Hoegaarden.

Het personeel van de de brouwerij van AB InBevs witbier Hoegaarden maakt zich zorgen. Jarenlang werd er in de zomer 24/7 gebrouwen in Hoegaarden en werd er meer personeel aangenomen. Maar dit jaar is het anders. Op 1 juni schakelt de brouwerij over van zeven dagen productie per week naar vijf dagen per week.

'Dat is een trendbreuk', zegt Kris Vanautgaarden van de vakbond ACV. 'In de voorbije jaren werd er van december tot augustus zeven dagen op zeven gebrouwen. In de zomer piekt de verkoop.'

De productie wordt op een lager pitje gezet omdat een deel van de productie naar China verhuist. Daar opende AB InBev eind vorig jaar de grootste brouwerij van Azië, die omgerekend 357 miljoen euro heeft gekost. Onder andere de Hoegaarden die bestemd is voor de Aziatische markt zal er worden geproduceerd.

Meer export

'Door in China te brouwen kunnen we flexibeler inspelen op de lokale vraag en kan het bier sneller van de brouwerij naar de supermarkt worden gebracht. Tot voor kort was het bier zes weken onderweg', zegt een AB InBev-woordvoerder.

Tijdelijke werknemers die eerder signalen kregen dat ze een vast contract zouden krijgen, krijgen nu het signaal dat dat toch niet zo zal zijn. Chris Vanautgaarden Vakbond ACV

Dat Hoegaarden sinds kort ook in China wordt gebrouwen betekent dat een deel van de productie verdwijnt uit de Belgische Hoegaarden-brouwerij. Hoeveel precies wil AB InBev niet kwijt.

De brouwerij in Hoegaarden produceert de jongste jaren steeds meer voor het buitenland. In België daalt de verkoop van het witbier, maar wereldwijd nemen de verkochte volumes toe.

Investeren

'Nu AB InBev meer lokaal wil brouwen, zitten het personeel en de vakbonden met veel vragen over de toekomst van de brouwerij', aldus Vanautgaarden. De veranderingen doen veel werknemers denken aan twaalf jaar geleden, toen de brouwerij gesloten werd en de productie van Hoegaarden verhuisde naar de brouwerij in Jupille. Een beslissing die een jaar nadien werd teruggedraaid.

170 Werknemers In Hoegaarden werken zo'n 170 mensen.

Hoewel al twee weken minder gebrouwen wordt, zijn er nog geen werknemers moeten vertrekken. 'We vrezen wel dat tijdelijke contracten binnenkort zullen worden stopgezet. Tijdelijke werknemers die eerder signalen kregen dat ze een vast contract zouden krijgen, krijgen nu het signaal dat dat toch niet zo zal zijn.' Er werken zo'n 170 mensen in de brouwerij van Hoegaarden.

Gevraagd naar toelichting, zegt AB InBev dat de verkoop constant evolueert. 'Dat kan gevolgen hebben voor het volume dat in Hoegaarden wordt geproduceerd', zegt een woordvoerder. 'Concrete plannen of uitspraken hierover zijn nu niet aan de orde.'