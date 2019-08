‘Vroeger had ik de vakbonden, nu 3.000 geiten die mekkeren'

De Limburgse ondernemer Ivan Konings verkocht zijn telecombedrijf met 200 werknemers en mag zich nu de grootste geitenboer van België noemen. ‘Ik heb alles moeten leren. Ik wist zelfs niet wat geiten eten.’

‘Hier loopt een fortuin aan geiten rond’, zegt Konings terwijl hij een koffie zet in zijn bureau. Met zicht op zijn kudde. ‘Vorige week zat ik hier te vergaderen en zagen we een geitje lammeren. Wat wil je nog meer?’

In zijn stal zitten 2.700 geiten die ‘in productie zijn’, en een paar honderd die daarvoor te jong zijn. Alles samen goed voor een investering van een klein miljoen euro. ‘Je koopt ze als ze zeven maanden oud zijn, de bok erbij, vijf maanden dracht en na de worp beginnen ze melk te geven’, zegt Konings.

Is geitenmelk het nieuwe witte goud?

Zijn avontuur in de melkindustrie begon na een gesprek met Guy Hex, de topman van Capra, de grootste producent van geitenkaas in België. ‘Hij vertelde me dat er een tekort aan geitenmelk was, en dat dat alleen maar groter zou worden door de stijgende vraag uit China (zie inzet). Hoe kunnen we dat oplossen, dacht ik. Door meer geiten te melken natuurlijk. Dan doen we dat toch gewoon’, zegt Konings over op het startschot van KVH Goats.

Hij investeerde ‘enkele miljoenen’ in gronden, gebouwen en ‘lopende activa’, zoals hij zijn beesten noemt. Konings financierde het project met leningen en eigen geld dat hij vergaard heeft met de verkoop van zijn telecomdienstenbedrijf TSB. Dat bouwde hij in twintig jaar uit tot een kmo van 200 medewerkers. ‘We hebben de begindagen van de digitale televisie meegemaakt en installeerden voor Telenet digiboxen en modems bij de mensen thuis. Het was gas geven en gaan’, zegt Konings. Later kwam er ook Proximus als klant bij. In 2014 verkocht hij alles aan ESAS.

‘Ik heb er goed aan verdiend, ja. Maar ik was nog te jong om te rentenieren en niets te doen. Ik kan niet stilzitten’, zegt hij. Iets doen in de lokale voetbalwereld was een optie, via zijn contacten van toen hij zelf nog in eerste klasse speelde. ‘Bij Hasselt, lang geleden. Ik denk dat we nog altijd het record hebben van het minste aantal punten. Negen om precies te zijn’, lacht Konings.

Bietenpulp

Chinese baby's drinken Belgische geitenmelk De productie van geitenmelk in België is in ruim tien jaar tijd vertienvoudigd tot 45 miljoen liter vorig jaar. In de Benelux is sprake van een dikke verdubbeling tot 450 miljoen liter. De melkerijen van Ivan Konings en zijn Nederlandse sectorgenoot Christiaan Vansummeren in Bilzen en Kinrooi bewijzen dat de sector in bloei staat. Ze investeerden beiden 4 à 5 miljoen euro en hebben met zo’n 3.000 geiten de grootste geitenmelkerijen van ons land. De opmars heeft volgens Guy Hex, de topman van Capra, meerdere oorzaken. ‘Frankrijk is altijd al de grootste consument van geitenmelk en -kaas geweest. Maar de productie is er sinds 2006 met bijna een derde gedaald. Capra is de grootste geitenkaasmaker van ons land met 70 miljoen euro omzet. Sinds 2013 is daar de enorme vraag uit China bijgekomen. ‘China heeft de voordelen van geitenmelk ontdekt.’ Veel Chinezen zijn lactoseintolerant, wat leidt tot krampen, diarree en braken. ‘Geitenmelk bevat minder lactose en is lichter verteerbaar, waardoor de melk er aan populariteit wint’, zegt Hex. Nu al wordt 150 miljoen liter geitenmelk uit de Benelux verpoederd en naar China uitgevoerd. Belgische boeren hebben het tekort mee ingevuld, gelokt door de hogere melkprijzen. ‘In 2006 betaalden we 28 eurocent per liter. Nu is dat bijna 60 cent en het is al jaren niet meer onder 50 cent gezakt’, zegt Hex. ‘Maar ik ben voorzichtig. De groei is spectaculair geweest, maar als China plots van idee verandert, kan dat een groot effect hebben.’

Maar hij belandde uiteindelijk tussen de geiten, zonder enige kennis van zaken. ‘Hoe oud wordt een geit? Hoeveel lammetjes krijgt ze? Hoe lang is ze drachtig? Ik had er geen idee van. Ik wist zelfs niet wat geiten eten. Nu wel: mais, gras en bietenpulp, aangevuld met krachtvoer.’

En hoeveel melk geeft een geit? Gemiddeld 3 liter per dag, vertelt Konings, al vermindert de productie met de leeftijd. Na maximaal zes jaar is de geit afgeschreven. Letterlijk en figuurlijk. ‘Dan moeten we afscheid nemen’, zegt Konings. Een geit levert in haar productieve periode 6.000 liter melk op, goed voor een kleine 1.000 kilo geitenkaas.

Konings leerde bij en omringde zich met de juiste mensen. Zes werknemers telt zijn bedrijf, onder wie een jonge bio-ingenieur die met haar vader de operationele taken op zich neemt. Om vier uur opstaan om de geiten te voederen en te melken is niet aan Konings besteed. ‘Dat was nooit mijn bedoeling. Ik heb nog nooit een geit gemolken. Maar ik heb enorm veel respect gekregen voor de stiel. Het is niet volledig te automatiseren, in tegenstelling tot koeien. De zuignappen moeten manueel op de tepels gezet worden. Het is intensief. En het stopt nooit, twee keer per dag melken, ook op Kerstmis en op Nieuwjaar.’

Kaasjes met spek

Konings houdt zich bezig met de administratie, de aankopen, de boekhouding... Marketing hoort daar niet bij. ‘Dat is niet nodig. We hebben maar één klant.’ Hij onderhandelde bij de opstart een goede deal met Capra, dat geitenkaas maakt, in allerlei vormen, gaande van kaasjes met spek rond tot kubusjes als chipsdip. ‘Capra neemt alle melk af die we produceren, met een gegarandeerde minimumprijs. Als de marktprijs daarboven gaat, zoals nu, is dat een extraatje voor ons. Het zijn hoogdagen in onze branche. Wie het nu niet goed doet, heeft dat aan zichzelf te wijten.’

Nochtans zijn de cijfers van KVH Goats niet om mee uit te pakken. De voorbije twee jaren draaide het bedrijf break-even. ‘We zijn nog aan het opschalen’, legt Konings uit. ‘We zitten sinds kort aan 2.700 geiten. Er mogen er volgens de vergunning nog 300 bij. Als de stal vol zit, is er geld aan te verdienen.’