Vrouwenfonds We Are Jane koopt kruidenwebshop Pit&Pit

Pit&Pit biedt via zijn webshop in totaal meer dan 2.000 natuurlijke producten aan.

We Are Jane koopt een meerderheidsbelang in de kruidenwebshop Pit & Pit. Het is de tweede participatie van het fonds het investeringsfonds voor en van vrouwelijke ondernemers.

De Tijd had eind september bericht over de zoektocht van Pit&Pit naar een partner om Europees door te groeien. De oprichters van de kruidenwebshop werden daarbij geadviseerd door het fusie- en overnamehuis Kumulus.

Het vrouwenfonds rond onderneemster Conny Vandendriessche legt de hand op ongeveer 75 procent van de aandelen. Oprichters Niels Wijnen en Dorien Verhoeven krijgen zo'n 20 procent in de nieuwe constructie boven het bedrijf, maar geven de operationele teugels door. Het management zal de rest van de aandelen in handen hebben.

De internationalisering van Pit & Pit staat bovenaan op de agenda. Dat zal gebeuren onder leiding van een nieuwe CEO. De zoektocht naar die man/vrouw is al gevorderd, luidt het.

Online

De geschiedenis van Pit&Pit gaat terug tot 2006. Het duo Niels Wijnen en Dorien Verhoeven begonnen toen een handel in kruiden. Sinds 2010 verloopt de verkoop volledig online. Pit&Pit biedt meer dan 2.000 natuurlijke producten aan, gaande van keuken- en gezondheidskruiden, over superfoods, noten en oliën, tot zoetstoffen, maar ook thee en koffie. Het bedrijf zou in het boekjaar 2018-2019 (afgesloten eind juni) een omzet van 7 miljoen en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 1 miljoen geboekt hebben.